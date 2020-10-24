Um SEXagenário cheio de energia pra viver

Minha vitalidade, meu apetite sexual, meus absurdos e meu trabalho continuam do mesmo jeito, ou até melhor. Crédito: shutterstock

Leitores queridos, hoje vou escrever uma reflexão partindo de mim. Pintores fazem autorretrato, eu faço revelação. Entrei na casa dos 60 anos, minha aposentadoria do INSS saiu. E, de repente, me vi inundado de sentimentos do senso comum, conceitos antigos, e pensei: "Acabou". Assustei.

Lembrei que quando soube da gravidez da minha esposa, algo também sucedeu. Fiquei preocupado com o futuro da minha filha, em fazer uma reserva financeira e, coincidência ou não, uma ruga de expressão surgiu na minha testa. Estava com 38 anos.

A força da cultura, nossos costumes, crenças, ideologias... Tudo isso é muito poderoso e gera mudança em nosso comportamento. Mudanças que acabamos executando sem tomar consciência. Quando percebemos já fizemos, e como todos fazem, achamos normal. Precisamos parar com a tolice de agradar o outro, de achar o que as pessoas acham. Quem acha somos nós. E se alguém está incomodado... que pena!

Acordei desse delírio, quando me vi pensando em comprar calças de tergal, comum nos "looks" dos idosos que conhecia. Hoje não é tão comum. Me peguei pensando em roupas mais adequadas para a minha nova idade. Um anjo (ex- cliente), ao me ouvir falando isso, gritou: “Acorda, Boechat! Você não combina com isso!” .

Ufa! Ela tinha - e tem - razão. Acordado sem a capa da ilusão e das construções socio-históricas, fiz uma digressão há 5 anos e vi que não há diferenças significativas. Minha vitalidade, meu apetite sexual, meus absurdos e meu trabalho continuam do mesmo jeito. Estou até melhor. É verdade que apareceu artrose no dedo do pé e das mãos, o que dificulta a ginástica, mas isso não me impede de viver.