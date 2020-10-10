Como a obesidade pode afetar a sexualidade de uma pessoa

A obesidade está ligada ao desequilíbrio das taxas hormonais. Crédito: Shutterstock

Você já ouviu falar na relação entre obesidade e sexualidade? Se a resposta foi negativa, saiba que o sobrepeso está diretamente ligado à libido. Para se ter uma ideia, uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) constatou que 51% dos brasileiros estão acima do peso e que 30% deles usam remédio para ereção. A baixa autoestima, o desequilíbrio hormonal e os efeitos colaterais de alguns medicamentos são os principais fatores para a falta de desejo sexual entre os obesos. Se quer saber mais sobre o assunto, está no lugar certo! A seguir, você vai entender como a obesidade pode afetar a vida sexual de uma pessoa. Acompanhe!

A obesidade está ligada ao desequilíbrio das taxas hormonais e a níveis baixos de testosterona - um dos hormônios responsáveis pela libido em homens e mulheres. Isso ocorre, dentre outros fatores, porque os obesos costumam produzir leptina em excesso. O problema é que essa substância exerce uma ação direta nas células dos testículos, local onde é produzida a testosterona. Em uma quantidade elevada, ela desequilibra a produção do hormônio e diminui o desejo.

Em relação aos homens, ainda há outro problema. A enzima aromatase - responsável pela transformação de testosterona em estradiol (hormônio feminino) - também é produzida em maior quantidade. O resultado são taxas de estradiol acima do normal, comprometendo a sexualidade e o organismo como um todo.

Já as mulheres obesas têm níveis de estrogênio reduzidos. Além de diminuir a libido, esse desequilíbrio pode modificar o tamanho das mamas, retardar o amadurecimento dos óvulos, aumentar a TPM e alterar o ciclo menstrual.

Além disso, a circulação sanguínea em pessoas obesas é alterada. Como consequência, há um menor fluxo de sangue nos órgãos genitais de homens e mulheres, comprometendo a excitação.

Você já deve imaginar que a autoestima está diretamente ligada ao desejo e ao desempenho sexual. Por consequência dos padrões estéticos “exigidos” pela sociedade, pessoas obesas tendem a ter mais problemas com a própria imagem.

A consequência disso são homens e mulheres inseguros com seus corpos, o que faz com que o momento do sexo seja visto como um pesadelo. É comum pessoas quererem ir para a cama de luz apagada ou até mesmo sentir um incômodo ao ser tocada.