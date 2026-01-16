É graduado em Direito pela Ufes e assessor jurídico do Ministério Público Federal (MPF). Questões de cidadania e sociedade têm destaque neste espaço. Escreve às sextas-feiras
Transcol: tarifas sobem, problemas continuam
Por coerência e paridade, assim como as empresas fazem jus ao cumprimento do contrato de concessão no que diz respeito aos reajustes anuais, o usuário do sistema Transcol tem o direito de cobrar por um serviço de mais qualidade continuamente
