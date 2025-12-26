É graduado em Direito pela Ufes e assessor jurídico do Ministério Público Federal (MPF). Questões de cidadania e sociedade têm destaque neste espaço. Escreve às sextas-feiras
Solidariedade ao Padre Júlio Lancellotti
Essa série de proibições causa ainda mais estranheza quando se dirige a um homem de fé que tem direcionado seu ministério à prática do bem e da caridade
