É graduado em Direito pela Ufes e assessor jurídico do Ministério Público Federal (MPF). Questões de cidadania e sociedade têm destaque neste espaço. Escreve às sextas-feiras
“Proteção” que machuca
Leis e práticas que se apresentam como formas de proteção, mas que, na verdade, controlam o corpo feminino, revelam o quanto o machismo está enraizado nas instituições e nas políticas públicas
