É graduado em Direito pela Ufes e assessor jurídico do Ministério Público Federal (MPF). Questões de cidadania e sociedade têm destaque neste espaço. Escreve às sextas-feiras
Pobreza extrema se espalha no país e revela o flagelo da sociedade
A resposta insuficiente do governo brasileiro ao revés social da população em situação de rua demonstra o descumprimento ao fundamento constitucional da dignidade humana
