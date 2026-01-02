É graduado em Direito pela Ufes e assessor jurídico do Ministério Público Federal (MPF). Questões de cidadania e sociedade têm destaque neste espaço. Escreve às sextas-feiras
O peso do seu voto para o Senado em 2026
No primeiro domingo de outubro, os brasileiros não apenas definirão os candidatos que vão ao segundo turno presidencial, mas elegerão, em votação única e sem possibilidade de segundo turno, dois terços do Senado Federal
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00