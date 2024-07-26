O contrassenso da prisão de um estudante da Ufes com fome

Obviamente, os problemas do dia a dia devem ser resolvidos pelo diálogo ou, não sendo suficiente, pelas vias legais, muitas vezes, com a propositura de ação judicial. De igual maneira, é sabido que, em casos de dano ao patrimônio público, os agentes públicos têm o dever legal de comunicar o fato às autoridades competentes.

Porém, no caso do estudante da Ufes que quebrou uma vidraça do prédio onde funciona a Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assistência Estudantil (Propaes), alguns aspectos chamaram atenção, principalmente quando se analisa o contexto.

Estudante da Ufes invade prédio da Universidade Federal do Espírito Santo e quebra equipamentos. Crédito: Daniel Marçal

O primeiro deles é o fato de a Ufes ter respondido com prisão a um aluno que estava com fome. Reitera-se que a universidade tinha o dever legal de comunicar o dano às autoridades, porém, a mera formalidade na aplicação da lei não parece ter sido resposta satisfatória.

Assim como a Ufes teve agilidade ao acionar a polícia, poderia muito bem ter acionado outros serviços de que ela mesma dispõe: escuta com psicólogos, atendimento com os psiquiatras do Departamento de Atendimento à Saúde, suporte de assistentes sociais, enfim, de alguma forma, acolher o estudante. Faltou humanidade e empatia por parte daqueles que lidaram com a situação.

O segundo fato que chamou atenção foi que nem mesmo o Diretório Central dos Estudantes (DCE) - instituição que, em tese deveria defender os interesses dos discentes - em nenhum momento se posicionou em defesa do estudante. A propósito, o DCE precisa reencontrar-se na essência do movimento estudantil, não se limitando a chancelar escolhas políticas da administração superior da universidade.

As políticas de cotas nas universidades, principalmente as sociais, foram fundamentais para que populações historicamente excluídas tivessem a oportunidade de frequentar aulas antes restritas a uma elite. Todavia, é necessário repetir o óbvio. Não basta permitir o ingresso, é preciso que os alunos tenham as mínimas condições de realizar as atividades acadêmicas e concluir a graduação (ou pós). E é aí que a Ufes tem falhado com recorrência.

Segundo recentemente divulgado pela Organização das Nações Unidas, a fome recuou no Brasil, mas ainda afeta 13,4 milhões de brasileiros (considerada apenas a insegurança alimentar grave). A alimentação é um direito básico de toda pessoa humana, tanto é que governos distribuem alimentação em diversos estabelecimentos, desde creches a presídios. Aliás, foi apenas no presídio que o aluno da Ufes conseguiu se alimentar.

Além disso, as instituições, públicas ou privadas, como a Ufes, devem se preparar para lidar com funcionários ou alunos em crise. É preciso desconstruir uma ideia que existe no Brasil de tratar questões sociais ou de saúde como caso exclusivamente de polícia.