Ufes volta a cobrar presença de alunos até decisão do Conselho Universitário

UFES Crédito: Ricardo Medeiros

A mudança ocorreu depois que a Ufes recebeu uma nota técnica da Procuradoria Federal recomendou a cobrança da frequência, alegando que a norma decidida anteriormente possuía vício de legalidade, visto que o regimento interno prevê a exigência da presença e inclusive para a aprovação nas disciplinas é preciso ter 75% de frequência às aulas.

A Ufes acatou a recomendação da Procuradoria e agora a decisão final sobre o tema fica para o Conselho Universitário, em reunião ainda ser definida. A situação das faltas do dia 8 de julho até agora também será avaliada no encontro.

Segundo a Ufes explicou, a não exigência de frequência foi aprovada, em caráter excepcional, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da Universidade na Resolução nº 83, que dispõe sobre a reprogramação das atividades do calendário acadêmico para o ano letivo de 2024, após a greve, e sobre procedimentos para reposição das atividades de ensino de graduação no primeiro semestre de 2024.

"Em atendimento à Nota Técnica emitida pela Procuradoria Federal na Ufes, a Pró-Reitoria de Graduação expediu uma recomendação aos professores para que seja aferida e lançada a frequência dos estudantes no Portal do Professor, até que a questão seja deliberada pelo Conselho Universitário", informou a universidade.