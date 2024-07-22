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Após greve

Ufes volta a cobrar presença de alunos até decisão do Conselho Universitário

Devido à greve, universidade tinha aprovado a não exigência da frequência para o restante do primeiro semestre, mas voltou a cobrar presença após nota técnica da Procuradoria
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

22 jul 2024 às 18:50

Publicado em 22 de Julho de 2024 às 18:50

UFES
UFES Crédito: Ricardo Medeiros
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) volta a partir desta segunda-feira (22) a exigir a frequência dos alunos nas aulas. A liberação das faltas tinha sido uma medida definida na reunião que reajustou o calendário acadêmico após o fim da greve no final do mês passado. As aulas foram retomadas no dia 8 de julho.
A mudança ocorreu depois que a Ufes recebeu uma nota técnica da Procuradoria Federal recomendou a cobrança da frequência, alegando que a norma decidida anteriormente possuía vício de legalidade, visto que o regimento interno prevê a exigência da presença e inclusive para a aprovação nas disciplinas é preciso ter 75% de frequência às aulas. 
A Ufes acatou a recomendação da Procuradoria e agora a decisão final sobre o tema fica para o Conselho Universitário, em reunião ainda ser definida. A situação das faltas do dia 8 de julho até agora também será avaliada no encontro.  

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Segundo a Ufes explicou, a não exigência de frequência foi aprovada, em caráter excepcional, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da Universidade na Resolução nº 83, que dispõe sobre a reprogramação das atividades do calendário acadêmico para o ano letivo de 2024, após a greve, e sobre procedimentos para reposição das atividades de ensino de graduação no primeiro semestre de 2024.
"Em atendimento à Nota Técnica emitida pela Procuradoria Federal na Ufes, a Pró-Reitoria de Graduação expediu uma recomendação aos professores para que seja aferida e lançada a frequência dos estudantes no Portal do Professor, até que a questão seja deliberada pelo Conselho Universitário", informou a universidade.
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