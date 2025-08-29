É graduado em Direito pela Ufes e assessor jurídico do Ministério Público Federal (MPF). Questões de cidadania e sociedade têm destaque neste espaço. Escreve às sextas-feiras
Julgamento de Bolsonaro é histórico para a democracia brasileira
A consistência das provas, corroborada pela Polícia Federal, deve levar não a um acerto de contas político, mas a uma condenação jurídica fundamentada
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00