É graduado em Direito pela Ufes e assessor jurídico do Ministério Público Federal (MPF). Questões de cidadania e sociedade têm destaque neste espaço. Escreve às sextas-feiras
Janeiro Branco é cada vez mais necessário
Cada vez mais pessoas jovens são diagnosticadas com transtornos mentais, sobretudo no campo da ansiedade. Episódios recorrentes de fúria, explosões emocionais desproporcionais e conflitos constantes não devem ser naturalizados
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00