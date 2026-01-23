Caio Neri
É graduado em Direito pela Ufes e assessor jurídico do Ministério Público Federal (MPF). Questões de cidadania e sociedade têm destaque neste espaço. Escreve às sextas-feiras

Janeiro Branco é cada vez mais necessário

Cada vez mais pessoas jovens são diagnosticadas com transtornos mentais, sobretudo no campo da ansiedade.  Episódios recorrentes de fúria, explosões emocionais desproporcionais e conflitos constantes  não devem ser naturalizados

Publicado em 23/01/2026 às 02h40


