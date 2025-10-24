Caio Neri
Caio Neri
É graduado em Direito pela Ufes e assessor jurídico do Ministério Público Federal (MPF). Questões de cidadania e sociedade têm destaque neste espaço. Escreve às sextas-feiras

Identidade inacessível: os obstáculos para garantir um documento

Em pleno 2025, o capixaba ainda enfrenta filas virtuais, agendamentos esgotados e descaso estatal para conseguir a Carteira de Identidade — um direito básico que o poder público insiste em tornar inacessível

Publicado em 24/10/2025 às 04h00


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.