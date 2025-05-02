Há o que se comemorar no Dia do Trabalho?

O 1º de Maio é uma homenagem ao trabalhador e à importância social do trabalho. A escolha da data faz alusão a uma greve iniciada em Chicago, no dia 1º de maio de 1886, cujo objetivo era a reivindicação por condições mais dignas de trabalho, sobretudo a redução da carga diária, que chegava a até 17 horas. Infelizmente, essa foi mais uma das manifestações de trabalhadores marcadas pela violência estatal, resultando em prisões e mortes de manifestantes.

Apesar de, em quase todo o mundo, a data ser celebrada em 1º de maio, nos Estados Unidos - onde ocorreu a manifestação que deu origem à data - o Dia do Trabalho é comemorado na primeira segunda-feira de setembro, supostamente para evitar a associação com os movimentos comunistas. Se essa moda pegar no Brasil...

Além da importância histórica da data, é ainda mais fundamental relembrar a relevância da conquista de direitos sociais pela classe trabalhadora. Isso porque, com a Revolução Industrial, apesar dos avanços tecnológicos, registraram-se retrocessos significativos nas relações de trabalho.

Alinhado ao liberalismo predatório, o que mais se exigia dos trabalhadores nas indústrias era uma produtividade desumana, tudo em nome do lucro. Naquele contexto, não era incomum que, nos ambientes insalubres das recém-chegadas indústrias, crianças trabalhassem ao lado de adultos. A carga horária não tinha limites, e aos trabalhadores eram impostas muitas e excessivas exigências, a despeito dos quase inexistentes direitos.

Após essa fase de intenso desrespeito à condição humana dos trabalhadores, com muito esforço, países ao redor do mundo começaram a reconhecer a chamada segunda geração de direitos humanos, assegurando minimamente direitos sociais aos trabalhadores. Todos esses esforços, entretanto, não foram suficientes para impedir que, nos dias atuais, as relações de trabalho voltem a se precarizar.

Trabalhador Crédito: Shutterstock

Apesar de os dados oficiais indicarem uma redução significativa e sustentada no nível de desemprego no país, a informalidade praticamente se tornou a nova regra - sobretudo após a reforma trabalhista efetivada durante o governo do então presidente Michel Temer - deixando os trabalhadores praticamente à margem, vítimas do descaso estatal. Afinal de contas, como o trabalhador pode negociar em pé de igualdade com os empregadores se ainda prevalece a máxima: “Manda quem pode, obedece quem tem juízo”?