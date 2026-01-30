Caio Neri
Caio Neri
É graduado em Direito pela Ufes e assessor jurídico do Ministério Público Federal (MPF). Questões de cidadania e sociedade têm destaque neste espaço. Escreve às sextas-feiras

ES é pioneiro no acolhimento a dependentes das bets

A iniciativa do Espírito Santo serve como um modelo urgente e concreto de redução de danos, indo além da lógica meramente arrecadatória e priorizando a proteção dos cidadãos.

Publicado em 30/01/2026 às 03h30


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.