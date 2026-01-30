É graduado em Direito pela Ufes e assessor jurídico do Ministério Público Federal (MPF). Questões de cidadania e sociedade têm destaque neste espaço. Escreve às sextas-feiras
ES é pioneiro no acolhimento a dependentes das bets
A iniciativa do Espírito Santo serve como um modelo urgente e concreto de redução de danos, indo além da lógica meramente arrecadatória e priorizando a proteção dos cidadãos.
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00