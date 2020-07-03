Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dois pesos, duas medidas

Decotelli expõe a presença do racismo estrutural até no governo federal

Brancos, os ministros Damares Alves e Ricardo Salles também mentiram sobre suas titulações acadêmicas, mas não tiveram nenhum problema em permanecer nos cargos. Ao contrário de Decotelli, negro, alvo de um verdadeiro linchamento

Públicado em 

03 jul 2020 às 05:00
Caio Neri

Colunista

Caio Neri

Jair Bolsonaro e o professor Carlos Alberto Decotelli da Silva, novo ministro da Educação
Jair Bolsonaro e o professor Carlos Alberto Decotelli da Silva, indicado e já exonerado da pasta da Educação Crédito: Reprodução/Facebook
Nomeado como novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli tornou-se um dos centros das atenções nos últimos dias. Antes de tomar posse, Decotelli pediu exoneração do MEC após revelações de falsidades em seu currículo e denúncias de plágio em sua dissertação de mestrado.
É inequívoco que Decotelli errou ao mentir e prestar informações falsas em seu currículo, inserindo titulações que, ao que tudo indica, ele mesmo sabia não possuir de direito. Entretanto, por mais reprovável que seja sua atitude, chama atenção que o tratamento que lhe foi dado (em especial pelo próprio governo federal) é bastante distinto da forma como foram tratados outros ministros do governo Bolsonaro em situações análogas.
"O que tirou o Ministério da Educação de Decotelli não foram as mentiras em seu currículo, foi a cor de sua pele. Reflexo de uma sociedade marcada por um racismo estrutural, em que os erros cometidos por pessoas brancas parecem ter menos peso que idênticos erros cometidos por pessoas negras"
Caio Neri - Articulista
A ultraconservadora Damares Alves, ministra da Família, já se apresentou em eventos como "mestre em Educação" e "mestre em Direito da Família", títulos que não possui. Ao ser questionada, a ministra respondeu que a palavra "mestre" é normalmente aplicada em igrejas para aqueles "que se dedicam ao ensino bíblico", seria um “mestrado bíblico”.
Já o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, assinou um artigo num jornal indicando titulação de mestre em Direito Público na Universidade Yale, título inexistente. Damares e Salles, mesmo mentindo sobre sua titulação acadêmica, não tiveram nenhum problema em permanecer nos respectivos ministérios, com o apoio incondicional de Jair Bolsonaro. Salles, inclusive, além de ter mentido sobre sua formação acadêmica, foi condenado por atos de improbidade administrativa cometidos quando era secretário de Meio Ambiente em São Paulo.

Veja Também

"A FGV teve intenção de destruir minha imagem", diz Decotelli

Crise no MEC aumenta o drama do Brasil na educação

A diferença é que Damares e Salles, ao contrário de Decotelli, têm a pele branca. Todos eles mentiram sobre sua formação acadêmica, porém, apenas Decotelli foi alvo de um verdadeiro linchamento. A guarida que o governo Bolsonaro deu aos ministros brancos Damares e Salles não foi concedida a Decotelli.
Outros políticos brancos também mentiram sobre seus currículos. A própria Dilma Rousseff, quando de sua primeira candidatura, inseriu no seu currículo Lattes os títulos de mestre e doutora pela Unicamp, a despeito de ela nunca ter obtido tais títulos. Em 2002, com a indicação para o Ministério das Relações Exteriores, Celso Amorim foi anunciado como doutor pela London School of Economics, mesma informação que constava em seu currículo no Itamaraty, porém, ele também não obteve tal título. Outros que afirmaram ter títulos que não possuem foram o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e o prefeito do Rio, Marcelo Crivella.

Veja Também

A imprensa incomoda ao governo Bolsonaro porque faz seu papel de informar

Diversidade LGBT merece ser valorizada em uma sociedade plural

Krespinha, "E o vento levou" e o racismo que não se vê

Sem a pretensão de justificar as condutas de Decotelli, ao que tudo indica, se ele fosse uma pessoa de pele branca, não teria havido o linchamento, pelo contrário, ele contaria com o apoio de Bolsonaro e dos bolsonaristas, que apoiam incondicionalmente tudo que o presidente orienta. Por isso, o que tirou o Ministério da Educação de Decotelli não foram as mentiras em seu currículo, foi a cor de sua pele. Reflexo de uma sociedade marcada por um racismo estrutural, em que os erros cometidos por pessoas brancas parecem ter menos peso que idênticos erros cometidos por pessoas negras.
Assim como George Floyd provavelmente não teria sido morto pela violência policial caso tivesse a pele branca, Decotelli não teria sido linchado se não fosse negro, haja vista que ministros brancos que mentiram em seus currículos, continuam em seus cargos com o apoio público incondicional de seus pares.

Veja Também

Brasileiro reconhece racismo, mas critica "politicamente correto", diz pesquisa

Racismo ainda é uma realidade também na publicidade

Sim, Decotelli errou, porém, não há como não se constatar que vivemos numa sociedade com racismo estrutural, que naturaliza o modo como se vigia e se julga desacertos cometidos por pessoas negras. Por coerência, Damares e Salles também deveriam ter sido exonerados. Mas não foi uma onda moralizadora que ensejou a exoneração de Decotelli, foi um racismo estrutural disfarçado de bastião da moralidade.

Caio Neri

É graduado em Direito pela Ufes e assessor jurídico do Ministério Público Federal (MPF). Questões de cidadania e sociedade têm destaque neste espaço.

Tópicos Relacionados

Damares Alves Jair Bolsonaro Racismo Ricardo Salles governo federal Carlos Alberto Decotelli
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados