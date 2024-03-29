Brasil, que sofreu tentativa de golpe, não pode apoiar a ditadura na Venezuela

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no Palácio do Planalto. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Governada pelo mesmo grupo desde 1999, a Venezuela ainda está muito longe de voltar a ter um regime verdadeiramente democrático e que respeite as liberdades individuais. Após interferências robustas no Judiciário, mudança de Constituição e perseguição contumaz a opositores políticos, ao que tudo indica, o ditador Nicolás Maduro deve permanecer no poder

Conquanto a ditadura venezuelana insista em dizer que o país conta com uma das democracias mais fortes e pujantes da América, as notícias e os fatos dão conta de que as instituições daquela nação são utilizadas para a perpetuação de um só grupo no governo. Nesta semana, a impossibilidade do registro da candidatura de Corina Yoris, um dos principais nomes da oposição venezuelana, gerou reação em diversos países, inclusive, no Brasil.

Desde a posse do presidente Lula, o governo brasileiro busca reconstruir as relações democráticas com a Venezuela , fortemente abaladas no governo anterior, quando o Brasil decidiu fechar sua embaixada em Caracas e adotou uma postura mais avessa ao país vizinho. O objetivo de reatar as relações diplomáticas, todavia, não pode se sobrepôr a valores que o Estado brasileiro considera inarredáveis, entre eles a democracia.

Antes do impedimento do registro da candidatura de Corina Yoris, o regime de Maduro, que controla o Judiciário local, já havia declarado a inelegibilidade de outra forte opositora, a deputada María Corina Machado. Pessoas próximas à oposição continuam sendo presas e funcionários do escritório do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos foram expulsos do território venezuelano.

Tudo isso demonstra que, além do inequívoco caráter autocrático, o regime de Maduro não cumpre nem sequer a própria palavra dada. Isso porque, a despeito de ter firmado o Acordo de Barbados, comprometendo-se a realizar eleições limpas e democráticas, a Venezuela tem caminhado em sentido oposto.

O Brasil, que ainda se recupera de uma tentativa de golpe para impedir a posse do atual presidente , ao menos por coerência não pode coadunar ou fazer vista grossa à implacável ditadura de Nicolás Maduro. E esse sinal parece ter sido dado, ainda que de modo incipiente, na nota crítica divulgada nesta semana pelo Itamaraty.