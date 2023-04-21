Ameaça de Associação de Militares ofende liberdade de expressão

Quartel da PM Crédito: Carlos Alberto Silva

“Atenção, recado importante para quem está tentando denegrir a imagem da PMES”, foi esse o título de uma postagem em que a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do ES (ACS) anunciou que processará “todos aqueles que estão tentando, seja por charges, comentários ou publicações, denegrir a imagem da Polícia Militar e/ou dos policiais militares do Estado”.

Por isso, a impressão que fica é que o comunicado da Associação de Cabos e Soldados, em vez de promover a defesa dos bons policiais, tentou amenizar a gravidade das acusações que são imputadas contra militares supostamente envolvidos em crimes com penas severas. Ou, ainda, foi uma tentativa de mandar um “cala boca” a quem desagradar militares investigados pela participação em crimes ou em outros atos ilícitos.

Em vez de perseguir e ameaçar quem aponta eventuais erros na corporação, o correto é defender investigações sérias e imparciais, punindo, se for o caso. Quem milita contra a imagem da instituição são justamente os militares que escolhem navegar à margem da lei. Militares que cometem crimes e faltas funcionais devem ser punidos não só em resposta ao ilícito, mas, também, para tutelar a boa imagem da corporação, que não pode ser manchada pelos atos de alguns poucos.

Aliás, assim como ameaçar processar quem critica significa uma tentativa de censura prévia (fugindo do efetivo debate), cabe assinalar o uso inadequado de algumas expressões, como “denegrir”. Ao usar tal termo, associa-se, indevidamente, difamação a “tornar negro ou escuro”.