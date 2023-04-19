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Tiros e correria

Vídeo mostra homem sendo morto em casa de shows em Vitória; PMs são suspeitos

Imagens registradas dentro da casa de shows próxima ao Sambão do Povo mostram que frequentadores se assustaram no momento do crime, na madrugada de domingo (16)

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 10:43

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

19 abr 2023 às 10:43
Um vídeo obtido pela Polícia Civil registrou o momento em que Eduardo Chaves Camilo, de 32 anos, foi morto a tiros dentro do Gordinho Sambão, em Vitória, na madrugada de domingo (16). As imagens registradas dentro da casa de shows – no bairro Mário Cypreste, próxima ao Sambão do Povo – mostram que as pessoas se assustaram no momento do crime. Enquanto alguns correram e saíram da área, outros ficaram olhando a vítima caída no chão. Ainda não foi divulgado qual seria a motivação, mas, segundo as investigações, dois policiais militares são suspeitos do assassinato.
Uma mulher também foi baleada e não há informações sobre o estado de saúde dela. As polícias Civil e Militar do Espírito Santo investigam o envolvimento de dois soldados da PM no assassinato de Eduardo Chaves Camilo. De acordo com nota divulgada pela corporação, a Corregedoria está acompanhando as investigações para apurar a "possibilidade de participação de militar".
Um soldado é suspeito de ter atirado na vítima durante a festa. Ele ficou cerca de 10 minutos no estabelecimento e saiu após o crime, acompanhado de outro homem, que também seria um policial militar.
Inicialmente, a PM e a Polícia Civil informaram que as câmeras de segurança teriam flagrado o homem que efetuou os tiros. De acordo com boletim de ocorrência da Polícia Militar, o atirador vestia camisa marrom clara ou bege, bermuda de cor branca e chinelo. Conforme apuração, no dia do crime, um dos policiais suspeitos estava com roupa semelhante ao relatado no documento.
Outro indício do envolvimento dos PMs é que foram encontrados, na cena do homicídio, cartuchos de calibre 9 mm, o mesmo das armas dos soldados.
Eduardo Chaves Camilo, de 32 anos, foi morto dentro de bar em Vitória
Eduardo Chaves Camilo, de 32 anos, foi morto dentro de bar em Vitória Crédito: Montagem | Reprodução
Questionado pela reportagem nesta terça-feira (18) sobre a apuração do caso e a divulgação dos nomes dos suspeitos, o titular da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, delegado Marcelo Cavalcanti, afirmou que os policiais apontados como suspeitos não podem ter a identidade divulgada. Os dois militares não foram presos.
“Neste caso, há um processo de investigação, não podemos falar nada. Temos elementos e temos que verificar. Não há elementos para que os nomes sejam divulgados. Temos imagens que mostram a ação, mas tudo ainda está sendo investigado”, explicou o delegado Marcelo Cavalcanti, responsável pela investigação.
Novamente procurada nesta quarta-feira (19), a Polícia Civil informou que a morte de Eduardo segue em investigação da DHPP de Vitória. A corporação destacou que outras informações não serão divulgadas para não atrapalhar a apuração.
A reportagem de A Gazeta também procurou a Polícia Militar para saber como a Corregedoria acompanha a apuração do caso e se os dois suspeitos foram ouvidos. Em nota, a Corregedoria informou apenas que está acompanhando as investigações junto com a DHPP de Vitória, e também reforçou que outras informações não serão divulgadas.
Em nota, a direção do Gordinho Sambão e toda sua equipe, informa que todos ficaram consternados com o crime e lamentam profundamente o ocorrido nesta madrugada. “A casa de shows reforça que o seu esquema de segurança segue com rigidez todas as normas estabelecidas, e garante que este foi um fato isolado. A casa segue à disposição das autoridades competentes para prestar todo o auxílio na elucidação do caso, como vem fazendo desde o ocorrido.” O estabelecimento fez um post no Instagram sobre o ocorrido. Veja:

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