Vídeo mostra homem sendo morto em casa de shows em Vitória; PMs são suspeitos

Uma mulher também foi baleada e não há informações sobre o estado de saúde dela. As polícias Civil e Militar do Espírito Santo investigam o envolvimento de dois soldados da PM no assassinato de Eduardo Chaves Camilo. De acordo com nota divulgada pela corporação, a Corregedoria está acompanhando as investigações para apurar a "possibilidade de participação de militar".

Um soldado é suspeito de ter atirado na vítima durante a festa. Ele ficou cerca de 10 minutos no estabelecimento e saiu após o crime, acompanhado de outro homem, que também seria um policial militar.

Inicialmente, a PM e a Polícia Civil informaram que as câmeras de segurança teriam flagrado o homem que efetuou os tiros. De acordo com boletim de ocorrência da Polícia Militar, o atirador vestia camisa marrom clara ou bege, bermuda de cor branca e chinelo. Conforme apuração, no dia do crime, um dos policiais suspeitos estava com roupa semelhante ao relatado no documento.

Outro indício do envolvimento dos PMs é que foram encontrados, na cena do homicídio, cartuchos de calibre 9 mm, o mesmo das armas dos soldados.

Eduardo Chaves Camilo, de 32 anos, foi morto dentro de bar em Vitória Crédito: Montagem | Reprodução

Questionado pela reportagem nesta terça-feira (18) sobre a apuração do caso e a divulgação dos nomes dos suspeitos, o titular da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, delegado Marcelo Cavalcanti, afirmou que os policiais apontados como suspeitos não podem ter a identidade divulgada. Os dois militares não foram presos.

“Neste caso, há um processo de investigação, não podemos falar nada. Temos elementos e temos que verificar. Não há elementos para que os nomes sejam divulgados. Temos imagens que mostram a ação, mas tudo ainda está sendo investigado”, explicou o delegado Marcelo Cavalcanti, responsável pela investigação.

Novamente procurada nesta quarta-feira (19), a Polícia Civil informou que a morte de Eduardo segue em investigação da DHPP de Vitória. A corporação destacou que outras informações não serão divulgadas para não atrapalhar a apuração.

A reportagem de A Gazeta também procurou a Polícia Militar para saber como a Corregedoria acompanha a apuração do caso e se os dois suspeitos foram ouvidos. Em nota, a Corregedoria informou apenas que está acompanhando as investigações junto com a DHPP de Vitória, e também reforçou que outras informações não serão divulgadas.