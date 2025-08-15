É graduado em Direito pela Ufes e assessor jurídico do Ministério Público Federal (MPF). Questões de cidadania e sociedade têm destaque neste espaço. Escreve às sextas-feiras
Alckmin: o picolé de chuchu que virou prato principal
O simples fato de Alckmin aceitar compor a chapa presidencial com Lula já foi algo bastante significativo. Quem poderia imaginar, anos atrás, um petista e um tucano no mesmo palanque, do mesmo lado? Foi um ato de coragem e maturidade política
