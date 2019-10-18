Caio Neri
Caio Neri
É graduado em Direito pela Ufes e assessor jurídico do Ministério Público Federal (MPF). Questões de cidadania e sociedade têm destaque neste espaço. Escreve às sextas-feiras

A paranoia dos terraplanistas e o risco da escalada da anticiência

Na anticiência, a ideologia se sobrepõe às evidências e comprovações científicas, prevalecendo crenças político-ideológicas e dogmas religiosos

Publicado em 18/10/2019 às 05h00
Atualizado em 18/10/2019 às 05h00


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.