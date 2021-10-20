"Torto Arado", meritocracia e um Brasil estacionado no tempo

Livro "Torto Arado", conta a história de trabalhadores negros cativos nos sertões profundos do país, onde escravidão se confunde com trabalho e capataz com gerente de fazenda Crédito: Todavia/Divulgação

Brasil de "Torto Arado" é o mesmo da lógica meritocrática e da abordagem tecnocrática à governança estatal, como retrata Itamar Vieira Junior em seu livro . Ele mostra de forma cortante o que há de pior, de desumano, de grotesco no Brasil profundo, é como se tivéssemos lendo "Grande Sertão: Veredas", de João Guimarães Rosa, com uma linguagem atualizada (sem exageros) e com um grande poder de síntese.

Mas o que o livro de Itamar Vieira tem a ver com a meritocracia perversa e as crises provocadas pelo próprio capitalismo? Segundo Michael J. Sandel em seu mais novo livro, "A Tirania do Mérito", "é a lógica meritocrática que hoje envenena nossa política e instiga a raiva populista". Ao contrário do que se poderia pensar, a meritocracia cria um clima de concorrência desleal na sociedade, ostentando e exaltando os bem sucedidos e humilhando aqueles que por seu próprio mérito não alcançaram honrarias e reconhecimento social.

Por outro lado, Sandel também reflete sobre os males causados por um estado guiado pelo globalização econômica e financeira. Essa governança tecnocrata está presente quando ouvimos discursos públicos nos quais se argumenta ser possível “terceirizar julgamentos morais e políticos para os mercados”, o que põe fim ao “sentido e [a]o propósito do argumento democrático”, ou seja, da própria democracia.

É justamente esse discurso tecnocrata que ainda dá um sopro de sobrevida ao atual governo federal, na esperança que um super ministro da Economia irá acalmar os mercados e garantir a estabilidade política no Brasil. É por isso que o Ministério da Economia deixou que os mercados decidissem o momento de comprar vacina ou não, se o país deveria adotar o isolamento social ou o lockdown, formando-se inclusive um gabinete paralelo (com participação de empresários famosos!) para decidir questões atinentes à saúde pública.

Terceirizou-se para os mercados o que deveria fazer parte do debate democrático com a participação da população brasileira.

Já o "Torto Arado", livro ganhador dos prêmios Oceanos e Jabuti no Brasil e Leya em Portugal, antes mesmo da pandemia que nos atacou a todos, ceifando vidas e nos atolando ainda mais numa crise de fome , dá conta de um país estacionado no tempo. O livro conta a história de trabalhadores negros cativos nos sertões profundos do país, onde escravidão se confunde com trabalho e capataz com gerente de fazenda.

Os milhares de trabalhadores em situação análoga à escravidão que (ainda) existem no Brasil em pleno 2021 são os perdedores da lógica meritocrática. São, por meio dessa retórica perversa, aqueles que não se esforçaram o suficiente para ser alguém na vida. Retórica perversa porque esquece todo o histórica de sequestro, abuso e usurpação da identidade do povo negro desde o Brasil Colônia.

Dados do Grupo de Pesquisa Alimento para Justiça: Poder, Política e Desigualdades Alimentares na Bioeconomia, com sede na Universidade de Berlim, revelam que 125,6 milhões de brasileiros estão, em razão da crise que se instalou durante a pandemia no Brasil, em situação de insegurança alimentar. Os dados da pesquisa foram coletados entre agosto e dezembro de 2020 e revelam que 59,3% da população brasileira vive nessa situação.

O discurso político da administração tecnocrata no Brasil de hoje visa somente acalmar aos mercados e fazer lucrar aqueles que sempre se beneficiaram de uma troca injusta entre capital e trabalho, são os negros, as populações indígenas e as mulheres negras, em especial, os que mais sofrem nesse estado de coisas injustas em que se vive aqui.