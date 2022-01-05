É preciso permanecer na luta contra a brutalidade em todo o mundo

Nesses últimos dois anos, o mundo passou por um das maiores provas de fogo para a humanidade, paralisado em razão da Covid-19 , com cidades fechadas, pessoas em quarentena, trabalho remoto e escolas fechadas, ao mesmo tempo em que hospitais ficaram superlotados e muitos pacientes foram rejeitados por falta de vaga. Até aqui foram aproximadamente 5,4 milhões de pessoas mortas pelo coronavírus no mundo todo.

Mas os dois últimos anos registraram também o aumento da brutalidade no planeta, a brutalidade com que as pessoas mais fracas entre nós são tratadas. Achille Mbembe, professor senegalês, autor do livro "Necropolítica" (publicado no Brasil em 2018, pela editora N-1 Edições), relembra que a brutalidade vem se tornando prática comum nas interações humanas, em relação aos negros, à população indígena e LGBTQIA+, em relação a seres não humanos como o meio ambiente e os animais. Para ele, a ignorância é cultivada como estratégia, tanto por quem detém o poder, como por quem é dominado ( "O Mundo de Joelhos", Achille Mbembe entrevistado por Iman Rappeti, FLUP).

Não podemos esquecer que foi durante a pandemia que George Floyd foi assassinado . Aqueles oito minutos e alguns segundos que atravessaram fronteiras e chegaram via internet a todo planeta aconteceram em 25 de maio de 2020. A decisão entre sair às ruas e se juntar aos protestos chamados pelo grupo #blacklivesmatter foi difícil para muitas pessoas, mas foi necessário. A onda desencadeada foi enorme e se alastrou por toda a Terra. E, lembremos, o manifesto do movimento vai muito além da perseguição contra negros por policiais brancos nos Estados Unidos, ele envolve o sofrimento que é causado aos mais fracos na luta da vida cotidiana em vários lugares do planeta.

A violência contra mulheres também se tem revelado com uma nova face, exercida cada vez com mais brutalidade. Aqui no Espírito Santo o número de feminicídios em 2021 voltou a aumentar e o número de medidas protetivas com amparo na Lei Maria da Penha também. Em vários casos, essa violência é praticada na presença de crianças e de forma extremamente violenta.

No domingo passado (2 de janeiro), a BBC Brasil publicou reportagem na qual relata que na Índia 22.372 mulheres que trabalham em casa cometeram suicídio em 2020, uma média de 61 suicídios de mulheres por dia ou um a cada 25 minutos. Um estudo demonstra que um terço dessas mulheres sofreu violência doméstica, tendo sido agredida fisicamente por seus maridos.

A forma como os mais vulneráveis entre nós têm sido desrespeitados, não reconhecidos como seres humanos, é um fenômeno doentio que atravessa fronteiras e nos entristece a todos. Achille Mbembe levanta a tese de que o mundo passa agora a tratar os mais fracos como sempre tratou os negros, os quais foram escravizados e sofreram com o colonialismo na África, na Idade Moderna. É por isso que o Movimento Black Lives Matters não é só contra o racismo, é também contra a forma como pessoas vêm sendo excluídas da vida no planeta.

Esses dois anos de pandemia trouxeram à tona toda essa violência que se torna cada dia mais brutal e que tem alvo certo: as pessoas que o sistema entende que não contam como seres humanos dignos. Ou seja, se você é negro, migrante forçado, mulher, indígena e LGBTQIA+, você é tratado de forma diferente. Alguns conseguem superar a barreira da pergunta "Quem é útil e quem não é útil (podendo ser descartado)?", mas muitos vêm sendo deixados para trás dos avanços tecnológicos e financeiros da sociedade contemporânea.

O meio ambiente também é alvo de injustiça ambiental, sem ter voz para se defender, dependendo de movimentos sociais e das populações indígenas para chamar atenção para a causa, conclamando para uma vida mais solidária na Terra. Temos que nos tornar seres mais solidários, solidários aos mais fracos e aos seres não humanos que precisam de proteção.