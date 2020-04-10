Páscoa não convencional: filé suíno com molho de chocolate

Crédito: Bia Brunow

Pensar em uma receita para a Páscoa, sem cair nas tradicionais, foi um desafio. Queria fazer algo intuitivo, mas que tivesse ingredientes bem básicos, fáceis de encontrar ou até de substituir. Até porque nem todo mundo tem postas de bacalhau ou frutos do mar em casa.

Na minha geladeira tinha um filé suíno bem fresco, descongelado durante a noite, e passeando pelas gavetas de verduras havia um maço de salsa e um de agrião e algumas cenourinhas da última leva de orgânicos. Mais acima, na prateleira de laticínios, uma ricota ainda fresca embalada a vácuo, e um restinho de parmesão ralado.

Comecei a desenvolver o prato: rechearia o filé com a mistura de queijos e folhas e caramelizaria rapidamente a cenoura para acompanhar.

Nessa hora, eu só pensava em almoçar aproveitando o máximo de itens da geladeira. Mas quando abri a despensa encontrei o ingrediente que transformaria esse porquinho em uma receita de Páscoa: chocolate. Na verdade, cacau em pó (que é chocolate, mas eu gosto do drama). Fui fazendo a receita sem ideia do resultado, mas acabei surpreendida. Bora, então?

FILÉ SUÍNO RECHEADO, MOLHO DE CACAU, CENOURAS TOSTADAS

INGREDIENTES (SERVE DE DUAS A TRÊS PESSOAS):



450g de filé suíno

½ xícara de vinho branco OU vinho tinto OU suco de laranja OU cerveja OU um vinagre mais suave



5 colheres (sopa) de cacau em pó ou o correspondente em chocolate amargo derretido



3 colheres (sopa) de açúcar mascavo OU açúcar comum



½ xícara de molho de soja (shoyu) ou sal a gosto



Pimenta-do-reino a gosto



1 cebola grande em cubos pequenos



2 dentes de alho picados



1 maço de agrião OU rúcula OU couve OU espinafre OU qualquer folha verde escura que você queira usar.



½ maço de salsinha



Amêndoas sem casca ou qualquer castanha (opcional, mas dá um crocantinho)



Um punhado de queijo ralado



8 cenourinhas pequenas ou 3 grandes



Azeite para grelhar



Crédito: Bia Brunow

MODO DE PREPARO:

Faça uma marinada misturando o shoyu, o chocolate, o açúcar e o vinho. Deixe o filé de molho por, no mínimo, meia hora. Enquanto isso, refogue metade da cebola em cubos, o alho e o agrião em uma frigideira. Acrescente as amêndoas e em seguida a ricota despedaçada e o parmesão. Refogue apenas para misturar tudo. Abra o filé suíno para rechear, coloque o refogado e feche com palitos.

Aqueça uma frigideira e doure bem todos os lados do filé. Por conta dos açúcares da marinada, ele vai dourar bem rápido. Em um refratário, leve o filé ao forno em fogo médio para finalizar a cocção por mais ou menos 15 minutos. Gosto de colocar um pouco de líquido para não correr risco de ressecar a carne.

Na mesma frigideira, ainda “suja”, acrescente o restante da cebola e o líquido da marinada. Deixe reduzir e bata com um mixer se quiser um molho mais aveludado. Para as cenouras, basta temperá-las com sal, pimenta-do-reino e azeite, e dourá-las em frigideira quente. Finalizei com algumas folhinhas de hortelã.

Para servir, monte uma mesa bem linda com o que tiver em casa. Afinal, não é porque estamos em quarentena que vamos deixar de celebrar a Páscoa. Sirva o molho à parte, mas faça questão de dizer “é chocolate, experimenta!”. Depois, é só esperar pela cara de surpresa dos comensais, porque realmente fica uma delícia!