É escritora de ficção e professora de cinema. Foi indicada ao Prêmio Jabuti. Escreve quinzenalmente às terças-feiras sobre livros, filmes, atualidades variadas e fatos contemporâneos
Uma visão do maciço central de Vitória
O consolo é observar a beleza do maciço central enquanto o dia vai dando lugar à chegada da tarde com uma aura dourada que logo passa a cinza e se espalha
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00