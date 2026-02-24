É escritora de ficção e professora de cinema. Foi indicada ao Prêmio Jabuti. Escreve quinzenalmente às terças-feiras sobre livros, filmes, atualidades variadas e fatos contemporâneos
Um encontro para o não esquecimento
Como sempre faço em fevereiro, mês de aniversário da morte do escritor Júlio Cortázar, resolvi dividir com vocês minha eterna admiração e meu agradecimento pelo tanto que seu legado literário me foi transformador
