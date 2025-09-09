Bernadette Lyra
É escritora de ficção e professora de cinema. Foi indicada ao Prêmio Jabuti. Escreve quinzenalmente às terças-feiras sobre livros, filmes, atualidades variadas e fatos contemporâneos

Preconceito, etarismo e literatura, tudo ao mesmo tempo

Não sei (e não quero saber) de quem é a autoria de tal comentário bisonho. Mas não há dúvidas que o monstro do etarismo arreganha os dentes e pula de dentro da palavra “veia”, usada em uma tentativa de ridicularizar, com essa corruptela de “velha”

