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Sociabilidade nas redes

Como está a vida on-line neste ano do pesadelo pandêmico

As redes sociais passaram a ser refúgio de sociabilidades. O que não mudou foi a incongruência dos sentimentos humanos. As manifestações de sensibilidade, inteligência e humor continuam a compartilhar espaço com lances de amargura, hipocrisia e rancor

Públicado em 

18 ago 2020 às 05:00
Bernadette Lyra

Colunista

Bernadette Lyra

Mulher de máscara facial em casa olhando o celular
Mulher de máscara em casa olhando o celular: nossa vida passando pela tela do celular Crédito: Freepik
No ano de 2015, que parece já tão distante, Umberto Eco afirmou: o “drama da internet” é que as redes sociais dão o “direito à palavra” a uma "legião de imbecis". A frase causou prós e contra. O escritor foi acusado de arrogância e elitismo, por uns; aclamado como defensor da responsabilidade e da ética sobre o que se fala, por outros.
Em 2020, neste ano do pesadelo pandêmico, a cena se modificou. A internet tornou-se mater et magistra de fenômenos virtuais. As redes sociais passaram a ser refúgio de sociabilidades. O que não mudou foi a incongruência dos sentimentos humanos. As manifestações de sensibilidade, inteligência, humor e leveza, continuam a compartilhar espaço com lances de amargura, hipocrisia e rancor.

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Sobre esta inquietude que estamos sentindo atualmente

Quem ainda não foi vítima de uma falácia argumentum ad hominem (argumento contra a pessoa) nas redes sociais? Funciona assim: alguém escreve um comentário maldoso em uma postagem feita por outra pessoa, mas ataca a autora ou o autor da mensagem, e não o conteúdo do que foi postado. É um estratagema para extravasar lampejos de inveja, desejos de fomentar discórdia ou qualquer outra coisa menos edificante.
Imagino o que o autor de “O nome da Rosa” diria sobre os acontecimentos de agora. Como as lives, que são as queridinhas do momento. Tem live de tudo: culinária, carpintaria, dança, escrita criativa, política, meditação, jardinagem, pilates, bordados, ikebana, idiomas, ukulele, missa, sessão espírita ou qualquer outra coisa que der na telha de qualquer criatura.

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Por vezes, são feitas por pessoas que não têm nada a apresentar, a não ser tentativas de aparecer ou de vender produtos e serviços caseiros. O lado bom é quando as lives se transformam em ferramentas úteis a profissionais que produzem conteúdos culturais, industriais ou artísticos.
Porém, como o cérebro não tem suporte para tanta informação, a banda podre fica mesmo é com os receptores expostos a uma tal overdose, aguentando ao mesmo tempo o peso do isolamento social, da exposição às telas, da banalização e do excesso de oferta das apresentações. O resultado é que cada vez mais acontece com os seres humanos o mesmo que ocorre com os bichos que são exibidos em um circo: adoecem de ansiedade, cansaço mental e exaustão.

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E assim caminha a vida online da humanidade, meu caro Umberto. O “novo normal” seria a proposta de um outro padrão capaz de garantir nossa sobrevivência. Mas as mudanças talvez não aconteçam enquanto não soubermos transformar a estrutura de nossa própria existência off-line no cenário do mundo.

Bernadette Lyra

E escritora de ficcao e professora de cinema. Escreve as tercas-feiras sobre livros, filmes, atualidades variadas e fatos contemporaneos

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