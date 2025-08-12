Bernadette Lyra
É escritora de ficção e professora de cinema. Foi indicada ao Prêmio Jabuti. Escreve quinzenalmente às terças-feiras sobre livros, filmes, atualidades variadas e fatos contemporâneos

Andanças pelo Centro de Vitória, do encantamento ao abandono

Comecei por atravessar o Viaduto Caramuru, todo luminoso e imponente, agora livre de estacionamento e passagem de carros, depois de sua reforma e ressurreição

Publicado em 12/08/2025 às 03h40


