É escritora de ficção e professora de cinema. Foi indicada ao Prêmio Jabuti. Escreve quinzenalmente às terças-feiras sobre livros, filmes, atualidades variadas e fatos contemporâneos
A flecha da literatura: o que é um escritor de verdade
Mas seja quem quer que queira embarcar na aventureira nau da escrita, o melhor que tem a fazer é simplesmente escrever e depois deixar que o que escreveu siga livremente os caminhos de um bem partilhado e comum
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00