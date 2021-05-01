Pesquisa aponta Findes como destaque entre federações do país

Sede da Findes na Reta da Penha, em Vitória Crédito: Divulgação

Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) foi destaque em um levantamento feito pelo Instituto FSB Pesquisa, que ouviu quase 5 mil empresários de diferentes perfis em todo o Brasil. A entidade capixaba foi eleita como a federação que mais contribui para o fortalecimento do sistema indústria nacional.

A Findes garantiu o primeiro lugar com nota 6,3, quase um ponto percentual acima da média registrada pelas federações, de 5,4 pontos. Junto com a entidade capixaba, fizeram parte do top 3 as federações do Mato Grosso e do Amazonas, ambas com a nota 6,2. Em último no ranking ficou Rondônia com 4,6. A avaliação considerou uma escala de 0 a 10.

O resultado da pesquisa, divulgada pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI) em uma reunião com os presidentes das entidades, foi motivo de comemoração para Cris Samorini, que está perto de completar um ano no comando da entidade.

Cris Samorini está à frente da Findes desde 29 de julho de 2020 Crédito: Carlos Alberto Silva

"Esse resultado mostra todo o trabalho da federação ao longo dos últimos anos, não somente da nossa gestão. E nesse quase um ano em que estou à frente da Findes é um reconhecimento muito importante. Ele indica que estamos na direção correta" Cris Samorini - Presidente da Findes

Ela explica que o chamado sistema indústria é uma rede nacional de caráter privado, responsável por iniciativas de apoio ao setor industrial brasileiro. Integram essa rede a CNI, o Serviço Social da Indústria (Sesi), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), as federações estaduais da indústria dos 26 Estados e do Distrito Federal, além de 1.280 sindicatos patronais industriais.

A presidente da Findes diz que tem diversos motivos para se orgulhar do trabalho que vem sendo desenvolvido na federação e das conquistas para o setor, mas pondera que ainda há muito espaço para se desenvolver, principalmente pelo fato de o Brasil ter perdido parte da sua capacidade de crescimento nos últimos anos, passando por um processo de desindustrialização.

“Nosso setor precisa passar por um novo ciclo de industrialização e sabemos disso. Porém, ainda temos muitas questões a serem vencidas. Entre elas está a redução do Custo Brasil. Temos nos empenhado muito nessa pauta, seja por meio do apoio a programas para melhorar o ambiente de negócios do país ou pela atuação da nossa área de Defesa de Interesses, que inclui as Câmaras Setoriais da Indústria e os Conselhos Temáticos da Findes, debatendo e discutindo uma agenda propositiva”, frisou Cris ao citar a importância da inovação nesse processo de desenvolvimento.

A PESQUISA

Além do levantamento sobre o sistema indústria como um todo, a pesquisa avaliou a percepção sobre as organizações que fazem parte dele: Senai, Sesi e IEL. Em todas elas, as notas das unidades do Espírito Santo foram superiores as da média nacional.