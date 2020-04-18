Mansueto cita ES como bom exemplo e elogia Paulo Hartung

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto de Almeida, elogiou na noite desta sexta-feira (17) a condição fiscal do Espírito Santo e avaliou que ela ajudará o Estado a sair melhor do que outros entes da crise do coronavírus.
O comentário aconteceu durante uma live promovida pela Apex Partners, que contou ainda com a participação do deputado federal Felipe Rigoni (PSB) e do economista-chefe da Apex, Arilton Teixeira, e teve como mediador o head institucional da Apex, Victor Casagrande.
A referência ao Estado como um bom exemplo aconteceu após Victor fazer uma pergunta de uma internauta sobre como a situação das contas públicas nas administrações estaduais poderia determinar os resultados para a saída da crise da Covid-19.
“O Espírito Santo é um bom caso. Ele construiu um arcabouço fiscal que vai ajudá-lo a passar melhor por essa crise”, defendeu o secretário do Tesouro. A argumentação de Mansueto, entretanto, não parou por aí. Na sequência, o representante do governo federal rasgou elogios ao ex-governador Paulo Hartung. Detalhe: o mediador foi ninguém menos do que o filho do atual governador Renato Casagrande (PSB).
Além de afirmar que Hartung “foi muito exitoso” durante a sua gestão e que mesmo em meio à crise econômica conseguiu obter a nota A do Tesouro, Mansueto citou o pulso forte que PH teve ao lidar com a greve da PM, em 2017.
“Ele lutou contra uma greve difícil, mesmo passando por um problema de saúde", comentou ao observar que o momento realmente não era favorável à concessão de reajustes.
Por mais que Mansueto não tenha citado nem criticado Casagrande por ter concedido o aumento que Paulo Hartung tanto negou aos policiais, em sua fala, o secretário mal citou o socialista. A única referência ao atual momento foi ao lembrar que o Espírito Santo perdeu temporariamente a nota A, passando para a C, em função de ter entrado no Supremo Tribunal Federal (STF) com o pedido de suspensão de pagamento da dívida junto à União.
Mansueto foi diplomático, mas o fato de ter limitado seus elogios ao ex-governador pode dar indícios de que ele não tem a mesma segurança de que o quadro fiscal atual do Espírito Santo tem igual robustez de outrora, independentemente de coronavírus.