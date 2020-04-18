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Contas públicas

Mansueto cita ES como bom exemplo e elogia Paulo Hartung

Secretário do Tesouro Nacional disse que condição fiscal do Espírito Santo vai ajudar o Estado a passar melhor pela crise do coronavírus

Públicado em 

17 abr 2020 às 21:15
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Mansueto participou de evento do Tribunal de Contas do Espírito Santo
Mansueto de Almeida é secretário do Tesouro Nacional  Crédito: TCES | Divulgação
O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto de Almeida, elogiou na noite desta sexta-feira (17) a condição fiscal do Espírito Santo e avaliou que ela ajudará o Estado a sair melhor do que outros entes da crise do coronavírus.
O comentário aconteceu durante uma live promovida pela Apex Partners, que contou ainda com a participação do deputado federal Felipe Rigoni (PSB) e do economista-chefe da Apex, Arilton Teixeira, e teve como mediador o head institucional da Apex, Victor Casagrande.
A referência ao Estado como um bom exemplo aconteceu após Victor fazer uma pergunta de uma internauta sobre como a situação das contas públicas nas administrações estaduais poderia determinar os resultados para a saída da crise da Covid-19.
“O Espírito Santo é um bom caso. Ele construiu um arcabouço fiscal que vai ajudá-lo a passar melhor por essa crise”, defendeu o secretário do Tesouro. A argumentação de Mansueto, entretanto, não parou por aí. Na sequência, o representante do governo federal rasgou elogios ao ex-governador Paulo Hartung. Detalhe: o mediador foi ninguém menos do que o filho do atual governador Renato Casagrande (PSB).
Além de afirmar que Hartung “foi muito exitoso” durante a sua gestão e que mesmo em meio à crise econômica conseguiu obter a nota A do Tesouro, Mansueto citou o pulso forte que PH teve ao lidar com a greve da PM, em 2017.
“Ele lutou contra uma greve difícil, mesmo passando por um problema de saúde", comentou ao observar que o momento realmente não era favorável  à concessão de reajustes. 
Por mais que Mansueto não tenha citado nem criticado Casagrande por ter concedido o aumento que Paulo Hartung tanto negou aos policiais, em sua fala, o secretário mal citou o socialista. A única referência ao atual momento foi ao lembrar que o Espírito Santo perdeu temporariamente a nota A, passando para a C, em função de ter entrado no Supremo Tribunal Federal (STF) com o pedido de suspensão de pagamento da dívida junto à União.
Mansueto foi diplomático, mas o fato de ter limitado seus elogios ao ex-governador pode dar indícios de que ele não tem a mesma segurança de que o quadro fiscal atual do Espírito Santo tem  igual  robustez de outrora, independentemente de coronavírus.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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