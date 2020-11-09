Gastos no ES com compras on-line foram os que mais cresceram no país

De agosto a outubro de 2020, os gastos médios no país em transações on-line com os cartões de crédito emitidos pela fintech capixaba pag! cresceram 10% em comparação com o mesmo período de 2019, sendo o Estado o destaque no ranking nacional.
O Espírito Santo registrou 42% de aumento nas despesas médias das compras on-line, seguido por São Paulo (37%) e Rio Grande do Norte (33%).
A empresa identificou ainda que, nos últimos três meses, os pedidos pela internet em lojas de departamento saltaram 16% e as vendas por catálogo/televendas, 15%. Também chamou a atenção no levantamento a alta de 130% na aquisição de equipamentos de informática neste ano em relação a 2019. O resultado é fruto da necessidade das pessoas de trabalharem de casa, por conta da pandemia do novo coronavírus.
Agora, a expectativa da fintech é que as transações on-line com cartão de crédito cresçam 21% em novembro deste ano, mês da Black Friday. Segundo Felipe Felix, CEO do pag! e também do banco digital will bank, o crescimento de compras virtuais durante a pandemia é uma tendência que veio para ficar.
“Os meios de pagamento estão cada vez mais acessíveis, e a entrada de fintechs no mercado atende uma parcela de pessoas que antes eram desbancarizadas e não conseguiam ter seus cartões de crédito”, afirma.
INVESTIMENTOS DO FUNDO SOBERANO
A Sankhya, empresa mineira de sistemas de gestão com unidade no Espírito Santo desde 2014, acaba de receber um investimento de R$ 425 milhões do fundo soberano de Singapura, GIC, um dos maiores do mundo. A transação é um dos maiores aportes já feitos em uma empresa de sistemas de gestão no Brasil e vai representar cerca de 30% de participação do fundo na empresa brasileira. Aqui no ES, a Sankhya é uma das principais no segmento de sistemas de gestão corporativa, ERP, e emprega 50 profissionais.
PARTICIPAÇÃO CAPIXABA
Um total de 44 projetos de professores da rede pública de ensino do Espírito Santo está inscrito no Prêmio Shell de Educação Científica. A premiação é voltada para profissionais que tenham desenvolvido experiências educativas ao longo do ano nos campos da Matemática e Ciências com alunos do Ensino Fundamental II e Médio. Neste ano, a pandemia do novo coronavírus levou à criação de uma nova categoria na premiação, voltada para iniciativas focadas no combate à Covid-19.