Gastos no ES com compras on-line foram os que mais cresceram no país

Vendas pela internet cresceram durante a pandemia do novo coronavírus Crédito: Ijeab/Freepik

De agosto a outubro de 2020, os gastos médios no país em transações on-line com os cartões de crédito emitidos pela fintech capixaba pag! cresceram 10% em comparação com o mesmo período de 2019, sendo o Estado o destaque no ranking nacional.

Espírito Santo registrou 42% de aumento nas despesas médias das compras on-line, seguido por São Paulo (37%) e Rio Grande do Norte (33%).

A empresa identificou ainda que, nos últimos três meses, os pedidos pela internet em lojas de departamento saltaram 16% e as vendas por catálogo/televendas, 15%. Também chamou a atenção no levantamento a alta de 130% na aquisição de equipamentos de informática neste ano em relação a 2019. O resultado é fruto da necessidade das pessoas de trabalharem de casa, por conta da pandemia do novo coronavírus

Agora, a expectativa da fintech é que as transações on-line com cartão de crédito cresçam 21% em novembro deste ano, mês da Black Friday. Segundo Felipe Felix, CEO do pag! e também do banco digital will bank, o crescimento de compras virtuais durante a pandemia é uma tendência que veio para ficar.

“Os meios de pagamento estão cada vez mais acessíveis, e a entrada de fintechs no mercado atende uma parcela de pessoas que antes eram desbancarizadas e não conseguiam ter seus cartões de crédito”, afirma.

INVESTIMENTOS DO FUNDO SOBERANO

A Sankhya, empresa mineira de sistemas de gestão com unidade no Espírito Santo desde 2014, acaba de receber um investimento de R$ 425 milhões do fundo soberano de Singapura, GIC, um dos maiores do mundo. A transação é um dos maiores aportes já feitos em uma empresa de sistemas de gestão no Brasil e vai representar cerca de 30% de participação do fundo na empresa brasileira. Aqui no ES, a Sankhya é uma das principais no segmento de sistemas de gestão corporativa, ERP, e emprega 50 profissionais.

PARTICIPAÇÃO CAPIXABA