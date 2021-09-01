Coluna de despedida. Obrigada e até mais!

Beatriz Seixas, colunista de Economia de A Gazeta Crédito: Vitor Jubini

Neste 1º de setembro completo sete anos na Rede Gazeta. Nesta mesma data, encerro um ciclo profissional e pessoal enriquecedor e muito gratificante. Por meio deste nobre espaço, publico hoje a coluna de despedida e aproveito para dizer o meu muito obrigada a você, leitor, que desde 2014 acompanha comigo o noticiário econômico em A Gazeta e que, desde julho de 2018, fez parte da construção da Coluna Beatriz Seixas.

Ao longo deste período, busquei trazer informações relevantes sobre a economia e o desenvolvimento capixaba. Tive a oportunidade de noticiar a chegada de grandes empresas, de mostrar o potencial do Espírito Santo, valorizar empreendedores locais, abordar desafios que o Estado precisa superar, analisar propostas públicas, revelar bastidores da cena capixaba e provocar o debate político-econômico.

O objetivo sempre foi oferecer a você um conteúdo exclusivo, mas também um conteúdo que trouxesse dados, informações e análises importantes e precisas para o seu dia a dia como trabalhador, empreendedor, gestor público e privado, para você como cidadão.

Nem sempre é fácil escrever sobre determinado assunto. Muitos deles exigem conhecimentos profundos e técnicos. Sorte a minha de ter contado com fontes confiáveis e muito gabaritadas.

Quero aqui, então, agradecer imensamente a essas pessoas que contribuíram para que eu trouxesse ao leitor uma informação precisa e de forma simplificada. Obrigada a todas as fontes que foram solícitas, em horários nem sempre agradáveis, em traduzir o economês, e obrigada a todas aquelas que confiaram a mim informações muitas vezes guardadas a sete chaves.

À Rede Gazeta o meu mais sincero agradecimento. Deixo a empresa ciente de que estou saindo de uma companhia que acredito que deveria servir de referência para outras organizações no Espírito Santo e no Brasil. Tenho uma profunda admiração pela forma transparente, ética e respeitosa com que a empresa e os seus profissionais trabalham.

Também muito me deixa realizada saber que fiz parte de uma organização que tem um importante papel social, que promove a diversidade, não compactua com o preconceito e defende bandeiras como o fim da violência contra as mulheres, além, claro, de uma empresa que fortalece a democracia e valoriza a liberdade de expressão.

Aliás, vale a pena tocar neste ponto. Como colunista, sempre tive autonomia e independência editoral para trazer os assuntos e as pessoas que julguei relevantes para o debate. Muitas vezes, existe no imaginário externo um pensamento de que editores, anunciantes, empresas e políticos têm elevado grau de interferência no nosso trabalho, mas posso dizer que este tipo de influência não teve vez na coluna.

Ter essa autonomia é também fruto de uma relação de confiança muito bem construída e de uma credibilidade que tenho orgulho de ter conquistado ao longo da minha trajetória profissional. Inclusive, muito me orgulha ter dado início a uma coluna de economia em A Gazeta.

A empresa, sempre uma referência no debate político-econômico capixaba, já publicava importantes colunas, a exemplo da Praça Oito e Victor Hugo, mas até 2018 ainda não havia um espaço com o foco econômico. Missão que recebi da chefia e com muito entusiasmo e responsabilidade cumpri até aqui.

Lembro de quando Abdo Chequer, diretor de Jornalismo da Rede Gazeta, me fez o convite para assumir a coluna. Respondi que aceitaria, que seria um ótimo desafio. Disse também que embora acreditasse ser uma tarefa árdua, com o tempo como colunista eu me adaptaria e seria mais fácil.

Foi então que ele sabiamente me respondeu: “Não se iluda. Na vida, com o passar do tempo, com o crescimento profissional, as responsabilidades também se tornam maiores”. Aquilo nunca saiu da minha cabeça. Ainda bem! Nesses três anos de coluna tive muita clareza sobre o peso de cada palavra e a responsabilidade em cada texto. Isso sem dúvidas me permitiu chegar até aqui.

Por fim, quero agradecer demais aos meus colegas jornalistas. Assessores de imprensa, concorrentes e aos amigos da Rede Gazeta, profissionais incríveis e que deram ainda mais significado à minha formação profissional e pessoal.

Escreveria aqui o nome de tantas pessoas queridas da Gazeta, CBN, TV Gazeta, mas para ser objetiva agradeço a todos os colegas citando Elaine Silva, editora chefe de A Gazeta (que orgulho!) e quem me trouxe para a empresa em 2014, abrindo tantas portas para o meu crescimento. Aprendi muito e me tornei uma jornalista e uma pessoa melhor por fazer parte de um time comprometido e tão qualificado!

Deixo ainda meu abraço apertado no time de Economia, que, desde quando cheguei, sempre foi comandado por três mulheres excepcionais e das quais sou fã - Elaine Silva, Joyce Meriguetti e Mikaella Campos. Aos amigos de editoria, mais do que dividir pautas, vocês dividiram experiências, amizade e provaram que podemos crescer juntos!