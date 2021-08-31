Grupo logístico com atuação no Centro-Oeste e no Norte investe no ES

O Grupo Mira Transportes abriu filial na Serra Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

O Grupo Mira Transportes, com mais de 40 anos de atuação e líder no segmento de cargas fracionadas na região Centro-Oeste e Norte, acaba de inaugurar uma filial em um condomínio empresarial na Serra.

Batizada de Vix, a unidade conta com veículos próprios em parte da frota e um galpão, que deve ser ampliado nos próximos meses. Anteriormente a esse negócio, o grupo atuava na coleta de cargas no Espírito Santo. A abertura da filial capixaba faz parte de um projeto de expansão para as regiões Norte e Sudeste, que também prevê um novo negócio em Manaus (AM), ainda em 2021.

“Muitas empresas têm iniciado atividades no Espírito Santo. Por isso, decidimos expandir nossa presença no Estado para atingir novos clientes, mas principalmente, para atender a pedidos dos nossos clientes atuais”, afirma Roberto Mira Júnior, diretor-geral do Mira Transportes.