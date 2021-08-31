AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Negócios

Grupo logístico com atuação no Centro-Oeste e no Norte investe no ES

Como parte do projeto de expansão, o Grupo Mira Transportes abriu filial na Serra

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 02:00

Públicado em 

31 ago 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas Beatriz Seixas
O Grupo Mira Transportes abriu filial na Serra
O Grupo Mira Transportes abriu filial na Serra Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem
O Grupo Mira Transportes, com mais de 40 anos de atuação e líder no segmento de cargas fracionadas na região Centro-Oeste e Norte, acaba de inaugurar uma filial em um condomínio empresarial na Serra.
Batizada de Vix, a unidade conta com veículos próprios em parte da frota e um galpão, que deve ser ampliado nos próximos meses. Anteriormente a esse negócio, o grupo atuava na coleta de cargas no Espírito Santo. A abertura da filial capixaba faz parte de um projeto de expansão para as regiões Norte e Sudeste, que também prevê um novo negócio em Manaus (AM), ainda em 2021.
“Muitas empresas têm iniciado atividades no Espírito Santo. Por isso, decidimos expandir nossa presença no Estado para atingir novos clientes, mas principalmente, para atender a pedidos dos nossos clientes atuais”, afirma Roberto Mira Júnior, diretor-geral do Mira Transportes.
O Mira é um grupo com capital 100% nacional, fundado em 1978 por Roberto Mira. Desde então atua na prestação de serviços em transporte de cargas e encomendas. A companhia - com cerca de 3 mil colaboradores diretos e indiretos - é líder nas operações de transporte de cargas fracionadas e integração entre as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte.
LEIA AQUI MAIS CONTEÚDOS DA COLUNA BEATRIZ SEIXAS

Veja Também

De olho em novos mercados, grupo capixaba investe em logística

Programa vai estimular municípios a atrair empresas para o ES

Cacau Show vai investir em fábrica de chocolates no ES e ampliar cultivo

Beatriz Seixas

Beatriz Seixas Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

beatriz seixas Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estações do Bike Vitória na orla de Camburi serão reativadas a partir das 12 horas de quarta-feira (1º)
Bicicletas compartilhadas da Grande Vitória terão acesso gratuito nos dias 9 e 16
Ministro André Mendonça preside sessão da 2ª turma do STF.
Mendonça e ministro da Justiça se reúnem, e governo Lula deve evitar conflito jurídico entre PF e STF
Investigadores do Cenipa em área em Vinhedo (SP) com destroços da aeronave da Voepass que caiu na última sexta feira (9)
PF indicia 16 em investigação de queda do avião da Voepass que deixou 62 mortos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados