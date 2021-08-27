"Gargalo logístico do ES trava crescimento maior do setor de rochas"

Nos últimos anos, o mercado de mármore e granito tem enfrentado uma forte concorrência de materiais rochosos artificiais, como o quartzo chinês. Como o segmento capixaba está se posicionando no mercado para não perder espaço?
O gargalo portuário do Espírito Santo sempre foi um desafio para o ganho de competitividade do setor de rochas, já que as cargas em muitos casos precisam fazer o transbordo para terminais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Hoje, temos o Porto de Vitória podendo receber navios um pouco maiores, Portocel trabalhando com cargas de terceiros, a Imetame está construindo um porto com profundidade de 17 metros em Aracruz, e há ainda o projeto do Porto Central. Esse contexto melhora a nossa condição junto ao comércio exterior? Qual a avaliação sobre a infraestrutura capixaba?
Os EUA são o principal mercado de rochas ornamentais do Espírito Santo. Com os planos de investimentos do governo de Joe Biden na área de infraestrutura, o setor espera que a demanda pelos nossos produtos cresçam?
As empresas do ES têm buscado outros mercados? Quais têm maior potencial de expansão?
Atualmente, quais são os principais desafios para o setor?
Quais as principais diretrizes que o senhor pretende seguir à frente da instituição? Qual legado pretende deixar?
Tales Machado
Sócio-proprietário da Magban, Tales Machado esteve à frente do sindicato patronal capixaba (Sindirochas) por dois mandatos, ou seja, nos últimos seis anos. Ele ocupa o cargo de conselheiro vice-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e é membro do Conselho Temático de Mineração (Comin), da Confederação Nacional da Indústria (CNI).