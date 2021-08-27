"Gargalo logístico do ES trava crescimento maior do setor de rochas"

O empresário Tales Machado assumirá a presidência do Centrorochas nesta sexta-feira (27) Crédito: Rodrigo Gavini

Maior produtor e exportador de rochas ornamentais, representando 82% das exportações do país, as empresas capixabas esbarram em um problema antigo e conhecido do Espírito Santo: a falta de infraestrutura.

O gargalo logístico tem limitado o potencial de crescimento dos negócios por aqui, conforme contou à coluna o empresário Tales Machado. Ele, que assume nesta sexta-feira (27) a presidência do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), frisa ser urgente a necessidade de o Estado avançar sobre o tema.

Machado cita que um grande número de empresas deixou de exportar devido às poucas opções portuárias. Segundo ele, a movimentação de rochas ornamentais poderia ser incrementada em pelo menos 30% não fossem as dificuldades dos canais logísticos marítimos.

"Há urgente necessidade de se melhorar a infraestrutura do nosso Estado. Importantes setores da economia capixaba, como o de rochas ornamentais e do café, são penalizados" Tales Machado - Presidente do Centrorochas

Além deste desafio, o novo dirigente da entidade conversou com a coluna sobre as oportunidades e expectativas para o setor e para a sua gestão à frente do Centrorochas. Ele juntamente com o empresário Ed Martins André, que assumirá a presidência do Sindirochas e também concedeu entrevista à coluna (link abaixo), participam da solenidade de posse dos novos Conselhos de Administração das respectivas entidades.

O evento, que acontecerá às 17 horas no auditório da Findes, em Vitória, vai contar com a apresentação do secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Bruno Funchal. Ele vai abordar o panorama da economia nacional e como este cenário pode influenciar o setor de rochas ornamentais brasileiro e capixaba.

A seguir confira a entrevista com Tales Machado.

Cozinha decorada com o quartzito Bronzite da empresa capixaba Decolores Crédito: Decolores/Divulgação

Nos últimos anos, o mercado de mármore e granito tem enfrentado uma forte concorrência de materiais rochosos artificiais, como o quartzo chinês. Como o segmento capixaba está se posicionando no mercado para não perder espaço? O setor vem investindo no aprimoramento tecnológico do seu parque industrial, na qualificação de sua mão de obra e no desenvolvimento de processos, tudo com foco na melhoria da produtividade e qualidade, o que certamente gera oportunidades competitivas muito mais adequadas para enfrentar o desafio que foi posto. O gargalo portuário do Espírito Santo sempre foi um desafio para o ganho de competitividade do setor de rochas, já que as cargas em muitos casos precisam fazer o transbordo para terminais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Hoje, temos o Porto de Vitória podendo receber navios um pouco maiores, Portocel trabalhando com cargas de terceiros, a Imetame está construindo um porto com profundidade de 17 metros em Aracruz, e há ainda o projeto do Porto Central. Esse contexto melhora a nossa condição junto ao comércio exterior? Qual a avaliação sobre a infraestrutura capixaba? Há urgente necessidade de se melhorar a infraestrutura do nosso Estado. Importantes setores da economia capixaba, como o de rochas ornamentais e do café, são penalizados, gerando a necessidade de se buscar alternativas que em termos de infraestrutura melhore o ambiente de negócios daqueles que atuam em terras capixabas. Temos uma visão positiva quanto ao processo de desestatização da Codesa, obviamente alinhada com os investimentos que estão sendo realizados nos portos citados e naqueles que estão previstos acontecer, mas não podemos deixar de considerar que estes trarão resultados no médio e longo prazo, sendo que nossas necessidades são praticamente imediatas.

"As empresas capixabas estão deixando de exportar por falta de vagas em navios, falta de contêineres e pelo gargalo logístico criado" Tales Machado - Presidente do Centrorochas

Os EUA são o principal mercado de rochas ornamentais do Espírito Santo. Com os planos de investimentos do governo de Joe Biden na área de infraestrutura, o setor espera que a demanda pelos nossos produtos cresçam? O setor vem sentindo o reflexo do aumento da demanda desde o ano passado e tem-se a expectativa de que se mantenha, e poderia estar melhor aproveitando este momento, não fosse o sério gargalo logístico que vem enfrentando para conseguir concretizar o embarque de produtos produzidos nas indústrias do setor. Em levantamento feito recentemente, houve a indicação de que um grande número de empresas deixou de exportar, mais de 30% do que poderia ter concretizado, não fossem os problemas enfrentados para processar suas exportações, destacando que não são questões relacionadas a produção nas empresas, mas de canais logísticos marítimos.

Rochas ornamentais: movimentação em porto capixaba Crédito: Carlos Alberto Silva

As empresas do ES têm buscado outros mercados? Quais têm maior potencial de expansão? Não só as empresas capixabas, mas também aquelas que desenvolvem suas atividades em outros Estados da federação. Há a clara percepção de que os Estados Unidos são e continuarão sendo o principal mercado das nossas rochas, mas que o desenvolvimento e/ou ampliação das relações comerciais do setor de rochas ornamentais com outros países deve ser muito bem trabalhada. Nesse sentido, o convênio setorial de rochas ornamentais, recém-assinado entre o Centrorochas e a Apex-Brasil, encontra-se plenamente alinhado com esta visão e pleito do segmento, ou seja, desenvolver ações que permitam elevar a participação das exportações para outros países. Atualmente, quais são os principais desafios para o setor? Encontrar soluções logísticas para que as exportações possam fluir com regularidade e em bases que permitam melhor competitividade com produtos exportados por outros países produtores. Estimular o desenvolvimento das empresas do setor, sensibilizar a demanda quanto à diversidade de rochas do Brasil, promover a ampliação de mercados e a desconcentração das exportações, e promover a imagem do setor junto a arquitetos e designers. Quais as principais diretrizes que o senhor pretende seguir à frente da instituição? Qual legado pretende deixar? Estreitar ainda mais os laços de união das entidades e empresas do setor. Transparência, colaboração, sintonia com empresas e com o mercado, aplicação eficiente dos recursos da entidade e daqueles que venham a ser colocados à disposição da mesma. Independente das conquistas que buscaremos para o setor, tenho convicção que, ao final, não restará dúvidas de nossa perseverança, dedicação e trabalho que serão aplicados na busca de conquistas para todo o setor de rochas ornamentais nacional.