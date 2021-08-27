"Temos no setor de rochas uma boa expectativa para os próximos anos"

O setor lidou com muita responsabilidade e competência. Com apoio da Federação das Indústrias, que orientou e contribuiu com as atualizações quase que diárias, seguimos rigorosamente os protocolos de segurança da saúde estabelecidos e tivemos baixo índice de contaminação nas indústrias. Passamos por momentos difíceis, claro, mas não houve registro de paralisação das atividades industriais do nosso segmento no Estado. O lockdown decretado em alguns países afetou diretamente a área comercial, mas nada que impactasse tanto quanto em outros setores. O crescimento das demandas veio bem antes do que esperávamos, por conta da alta procura devido à injeção de recursos na economia e o aquecimento da construção civil. Temos uma boa expectativa para os próximos anos de manter essa alta, tanto no mercado nacional, quanto internacional. Acredito que se não aparecer nada para nos surpreender, teremos ainda alguns anos com demanda elevada e isso é bom, tanto para o setor, quanto para os colaboradores, fornecedores, enfim, promove toda a cadeia produtiva que se beneficia desse crescimento. Nossa expectativa é ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão em exportações ao final deste ano.