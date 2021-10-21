Inspirações para a construção capixaba de um novo normal

Educação é uma das políticas inclusivas registradas em bem sucedidas iniciativas Crédito: Freepik

A experiência recente com a pandemia da Covid-19 precisa mobilizar o necessário exercício de construção de visão compartilhada sobre o que os capixabas desejam para o futuro de sua formação socioeconômica. Desejo que precisa ser contemporâneo da agenda internacional pautada pela saudável rebeldia de Greta Thunberg e sua presença nos embates sobre a crise climática e pela liderança do Papa Francisco na busca de uma economia que priorize o ser humano e a natureza.

Agenda internacional essa que se contrapõe ao terraplanismo que caracteriza a política de, dentre outros, Boris Johnson, Donald Trump à frente dos reacionários estadunidenses e de seu assumido assecla Jair Bolsonaro. Assim como já ocorre na Grã Bretanha e nos Estados Unidos, também no Brasil existe espaço para políticas locais que se afastem da apologia do financismo que caracteriza o neoliberalismo posto em prática por governos centrais.

Espírito Santo tem condições materiais e competências humanas que permitem a ousadia de pensar e agir para além do receituário que atende majoritariamente os interesses das finanças mundializadas. Condições materiais e competências humanas capazes de tornar o combate à pobreza uma prioridade, principalmente em seu aspecto intergeracional.

Para tanto, a segurança alimentar que deve garantir o sustento físico de pobres e miseráveis precisa ser suplementada com inclusão social através de educação, saúde, trabalho e renda – dentre outros. Inclusão social que quebre com o circulo vicioso da pobreza que historicamente vai de geração para geração no Brasil, de maneira geral, e no Espírito Santo de modo específico.

Educação e saúde inclusivas, como são registradas em bem sucedidas iniciativas, como o da pedagogia da alternância do MEPES (Movimento de Educação Promocional do ES), e bem sucedidos programas municipais de atendimento à saúde dentro do arcabouço institucional do SUS. Geração de trabalho e renda, como o que é feito pelo MPA (Movimento de Pequenos Agricultores) na invejável missão de produzir alimentos agroecológicos e garantir a soberania alimentar; e como buscam fazer iniciativas de microcrédito como o Banco do Bem.

Geração de trabalho e renda que pode resultar de projetos de pequeno, médio e grande porte voltados para a produção ambiental e socialmente sustentáveis. Sustentabilidade que precisa superar o marquetismo barato voltado exclusivamente para legitimar crescentes lucros financeiros de empresas que cometem crimes ambientais como o de Mariana e a poluição do ar na Grande Vitória

Geração de trabalho e renda que pode ser buscada em vilas e cidades de todos os portes voltadas para a oferta de habitação, saneamento, transporte, lazer e convivência, dentre outras. Oferta de serviços diretamente ligados à qualidade de vida e à dignidade das pessoas.

Educação, saúde, geração de emprego e renda, dentre outras políticas inclusivas, que podem ser alicerçadas a partir de competência científicas, técnicas e financeiras existentes em instituições mobilizáveis como Ufes, Ifes, Incaper, Bandes, Banestes, dentre outros. Competências que podem ser complementadas através de acordos com parceiros comerciais de empresas no Espírito Santo; e com agências internacionais de desenvolvimento.