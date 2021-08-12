Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Arlindo Villaschi

Sementes das olimpíadas para a construção de um novo normal

Tóquio 2020 registrou o ingresso do skate como modalidade olímpica. Eminentemente urbano, o skate segundo quem o pratica é mais do que um esporte, é um modo de vida. E pode ser inspiração para transformações sociais

Públicado em 

12 ago 2021 às 02:00
Arlindo Villaschi

Colunista

Arlindo Villaschi

Olimpíadas
O Brasil foi à final do skate park, mas não conseguiu medalhas na modalidade entre as mulheres Crédito: Miriam Jeske/COB
As Olimpíadas de Tóquio trouxeram algumas singularidades. Em primeiro lugar, ainda que nomeadas Olimpíadas de 2020, somente se realizaram em 2021; coisas da pandemia. Em segundo lugar, as necessárias precauções devido à Covid-19 fizeram com que a preparação de atletas fosse prejudicada.
Trouxeram também boas novas que demonstram avanços de movimentos em curso há algum tempo. O número de atletas mulheres e de LGBTQ+ reflete décadas de suas lutas em diversos países e certamente servirão de estímulo para que outros enfrentem raízes históricas de discriminações que precisam ser superadas no mundo como um todo.
A participação de asiáticos e africanos em equipes de seus países ou de seus descendentes disputando em equipes da Europa e das Américas também aumentou. O chamado ideal olímpico originalmente eurocentrado ganha, dessa forma, um sentido cada vez mais global.

Veja Também

Brasil chega a 19 medalhas nas Olimpíadas e alcança desempenho raro para ex-anfitrião

Capixabas em Tóquio: uma medalha de ouro, aposentadoria e  aprendizado

Disputas sem público marcaram as Olimpíadas de Tóquio

As possibilidades de ascensão social e econômica através do esporte também marcaram recordes em Tóquio. Em muitos casos, essa ascensão se dá através da migração de atletas atraídos por condições materiais e técnicas muito mais favoráveis em países mais ricos. Ainda assim, há que se reconhecer que os resultados desses atletas servem de estímulo a jovens em suas terras de origem.
Estímulo a jovens que certamente também virão de atletas de origens humildes e muitas vezes vitimas de discriminações regionais, racistas e homofóbicas,  entre outras. Felizmente, casos como os de Ana Marcela Cunha, de Rebeca Andrade e de Ítalo Ferreira se repetem tanto entre quem a Tóquio foi e de lá levou medalha quanto entre os que só de por lá terem chegado demonstraram a superação de discriminações. Superações que precisam ser entendidas para muito além de conquistas individuais. Afinal, elas são fruto também de conquistas sociais através de políticas de inclusão que precisam ser ampliadas.
Tóquio 2020 também registrou o ingresso do skate como modalidade olímpica. Eminentemente urbano, o skate segundo quem o pratica é mais do que um esporte, é um modo de vida. Alegre e descontraído, é fruto da criatividade de quem mora em cidades e nelas se propõe colocar alegria e graça mesmo em espaços pouco hospitaleiros.

Veja Também

Look que hoje brilha no skate em Tóquio começou a ser moldado há 50 anos

Fadinha do Skate: atleta e empresa brigam pelo registro do apelido

Por isso, as medalhas conquistadas por Rayssa Leal e por Pedro Barros precisam inspirar prefeitos a abrirem espaços para mobilidade urbana individual em suas cidades que contribuam para superar o monopólio hoje exercido pelo automóvel. Pistas protegidas para a circulação de ciclistas e skatistas é um passo necessário e certamente tornarão as cidades brasileiras mais saudáveis e alegres.
Que o congraçamento entre humanos valorizado e ampliado nas Olimpíadas de Tóquio desencadeie ações de pessoas, organizações e governos voltadas para a construção de um novo normal onde preconceitos sejam exceções menos que regras e onde a convivência entre diferentes seja mais leve e fluida, como parece ser a entre skatistas.

Arlindo Villaschi

É professor Ufes. Um olhar humanizado sobre a economia e sua relação com os avanços sociais são a linha principal deste espaço.

Tópicos Relacionados

Brasil Política Esportes Olimpíadas Olimpíada de Tóquio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados