Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dicas do Aquiles

"Um Copo de Veneno", de Cida Moreira, é um álbum alucinante

O piano tem destaque em todas as 11 faixas do disco da cantora, pianista e atriz

Publicado em 16 de Março de 2021 às 17:34

Públicado em 

16 mar 2021 às 17:34
Aquiles Reis

Colunista

Aquiles Reis

Capa do disco
Capa do disco "Um Copo de Veneno", de Cida Moreira Crédito: Murilo Alvesso/Divulgação
Após múltiplas audições, sigo ouvindo o álbum, só que agora em looping. Isso se dá no exato momento em que começo a escrever sobre "Um Copo de Veneno" (Kuarup), o CD de Cida Moreira. E vêm “Singapura” (Eduardo Dussek) revelando o que Cida tem de melhor: a voz teatral, poderosa, capaz de explodir em provocações vocais e poéticas; e “Avisa” (Tato), revelando o que Cida precisa cantar.
Ela canta como bem sabe e quer músicas como “Private Dancer” (Mark Knoppler). Assim como em todas as 11 faixas do CD, o piano tem destaque – Cida é a pianista que o acaricia enquanto a voz o reverencia. Que duo, meu Deus!
Em “O Verbo e a Verba” (Lenine e Lula Queiroga/Money – Mamonas Assassinas), letra de Queiroga tem em Cida uma intérprete qualificada, para a qual nada é pouco. Tudo é amplidão na natureza de uma cantora que lampeja e verseja no breve instante do queimar a chama de uma vela. Enquanto isso, com falsetes íntegros e afinados, divisões rítmicas ajustadas ao canto e a voz clareando os versos, Cida/piano/voz seguem na atividade.
Cida vai às músicas de alma aberta, dando-lhes densidade dramática. Sua voz parece rouca, mas não é, é harmônica. De fato, ela é uma intérprete com enorme poder de comunicação. Por isso, com seu copo de veneno na mão, ela se encaixa à perfeição num cabaré cenograficamente decadente, frequentado por personagens crepusculares. E em “Efêmera” (Tulipa Ruiz), com o peito e a garganta dilacerados, Cida se dedica a tais personagens com fervorosa consideração.
Em “Prezadíssimos Ouvintes” (Itamar Assumpção), Cida se vale da letra para energizar o que é frieza. Pois, para além de ter nascido para cantar desventuras, ao interpretar Itamar ela vive momento virtuoso, como se desse o derradeiro grito de protesto.

Veja Também

Ludere mostra que a música instrumental vence em "Baden Inédito"

O "Nó" definitivo de Luisa Lacerda e Giovanni Iasi

Michael Pipoquinha e Pedro Martins são dois malucos geniais

Assim, nascida para a música, Cida Moreira está num patamar onde estão as grandes cantoras brasileiras. E num CD em que tudo o que canta retrata a veracidade da gandaia. Como em “Você Me Vira a Cabeça” (Paulo Sérgio Valle e Chico Roque), quando o piano dialoga com a voz imprimindo um tom lastimoso. Ou também em “Young and Beautiful” (Lana Del Rey, Rick Nowels e Baz Luhrmann), quando a eterna questão da mulher apaixonada por um cara bem mais moço que ela prenuncia lágrimas... o veneno é de cada um.
“Marcha Macia” (Siba) tem o dom de expressar seu mundo inteiro. Ao cantá-lo, Cida se mostra atenta e forte, pois, assim como Siba, ela vive atenta e forte, sem tempo de temer a morte.
É em “La Bala” (Rene Perez, Eduardo Cabra e Rafael Ignacio Arcaut – versão de Murilo Alvesso) que a pianista/cantora é capaz de seguir cantando e tocando horas a fio, mesmo quando a tampa está fechando.
E eu aqui, catatônico, me indagando se tudo é aquilo mesmo que acabei de ouvir... Caramba! Sim! É! É tudo muito intenso, tudo contemporâneo, autêntico e fugaz.
Cida Moreira é toda cantora, toda pianista, toda atriz, toda Av. Paulista e Boca do Lixo, sensível e consciente – enfim, uma mulher profundamente necessária.

Aquiles Reis

Aquiles Reis é músico e vocalista do MPB4. Nascido em Niterói, em 1948, viu a música correr em suas veias em 1965, quando o grupo se profissionalizou. Há quinze anos Aquiles passou a escrever sobre música em jornais. Neste mesmo período, lançou o livro "O Gogó de Aquiles" (Editora A Girafa)

Tópicos Relacionados

Cultura Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os planos de Renan Santos para roubar votos de Flávio Bolsonaro: 'Sou o candidato da direita'
Trabalhador da indústria
Brasil, o país do futuro. Mas que futuro?
Justiça - Fórum Criminal Vitória - Tribunal do Júri
PM é denunciado por morte de ex-policial envolvido com crimes no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados