O "Nó" definitivo de Luisa Lacerda e Giovanni Iasi

Capa do disco "Nó", de Luisa Lacerda e Giovanni Iasi Crédito: Divulgação

Tenho na mão um álbum da jovem cantora Luisa Lacerda, seu terceiro trabalho. O primeiro é de 2017. No segundo, um EP (2019), somou forças com o compositor Miguel Rabello e com a violonista Maria Clara Valle, respectivamente. Neste, de 2020, ela divide o trabalho com o violonista e compositor Giovanni Iasi.

Nó (independente, realizado por meio de financiamento coletivo) traz onze canções inéditas de Iasi, algumas com parceiros, cantadas por Luisa: a voz dela parece feita para se dar ao tipo de composições selecionadas para o álbum.

Ela se impregna das obras de Iasi e passa a compartilhar com ele a sua notável inspiração. Empatia que resulta numa obra íntegra: músicas e voz amadurecidas, inclusive a de Iasi, quando em alguns momentos ele reforça o solo vocal com Luisa.

Vozes e violão pujantes, por vezes juntos ao cello de Maria Clara Vale, ao bandolim de Luís Barcelos e de Fernando Dalci, à bela voz do cantor Pedro Iaco e aos quatro violões soberbos do Maogani.

Antes de seguir, celebro o mérito e a disposição de Luisa Lacerda para se ajuntar com músicos com os quais dividiu a gravação de seus três discos. Decisão amadurecida que entende com clareza que, antes de ameaçarem o seu protagonismo, seus eventuais parceiros engrandecem sobremaneira o produto final.

Voltando ao "Nó"... não resisto à analogia para relacionar a corda que amarra ao efeito de perenizar o que não se separa: o nó da garganta, sinônimo de emoção; a dificuldade criada pelo nó górdio, que aparentemente não se desfaz; e o nó cego, quando nunca mais separará um ponto do outro: o nó definitivo.

Com intro de sonoridade estranha (efeitos a cargo de Elisio Freitas), “Lua Ri” (Iasi e Mauro Aguiar) tem levada cadenciada e é uma promissora abertura da tampa do CD.

Em “Acalanto” (GI e Iara Ferreira) Luisa divide o canto com Pedro Iaco. O violão de Iasi dá conforto a Luisa para se lançar ao canto maternal.

“Nó” (GI e Diego Casas), além de nomear o CD, é um belo choro. Para dar ainda mais vigor ao violão de Iasi, o cello de Maria Clara Valle o embala com nó que não desata.

“Boi, Boi, Boi” (GI e Thiago Amud) é um acalanto para não-dormir. A letra de Amud é inspirada: “(...) Lá vem o boi/ Pra lhe agoirar, mãe/ Lá vem o boi/ Pra lhe arrastar, pai/ Ê boi, sai/ Pois andem já pra cama/ Que eu fico a velar/ como um filho quando ama/ Sói”. Apenas voz e violão... Simplesmente lindo!

“Viva a Vó” (GI e Mauro Aguiar), só com o violão de Iasi e o bandolim de Fernando Dalcin fervendo no passo do frevo, é de não se segurar na cadeira e sair frevando.

A sonoridade ancestral do choro vem do arranjo e dos violões do Maogani em “Ilustre Desconhecido” (GI). Que bela voz tem Luisa Lacerda, quando sente cada nota de cada sílaba. Um gran finale.