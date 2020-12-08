Caçulinha faz um disco de tributo a quem merece

Caçulinha faz disco em homenagem aos 60 anos de carreira Crédito: Divulgação

O carteiro me entregou alguns CDs vindos de assessorias de imprensa, que sempre me atualizam com os novos lançamentos. Uma confidência: tenho grande simpatia por esses profissionais que vivem de enviar belezas aos que poderão (ou não) dar atenção e espaço ao “produto” recebido. Posso imaginar a aflição da assessoria e até do artista na expectativa de receberem o devido e merecedor reconhecimento.



Voltando: como sempre faço, tirei o lacre das capas e fui lendo, um a um, o nome dos que gravaram os álbuns, no movimento de desvendar minha curiosidade – sim, em momentos como esses, sou sempre tomado pela ansiedade de conhecer logo o criador do CD. Aliás, esse é um dos predicados do disco físico que o digital não tem. Mas deixa pra lá.

Volto ao momento de “curiosice” explícita, citado no início. Dentre os álbuns, estava "Caçulinha – 60 anos de música" (Kuarup). Minha cabeça deu um nó – caramba, que surpresa boa! (Porque assim, ó: na nossa idade, quando se trata dos nossos contemporâneos, a alegria redobra ao recebermos notícias vindas deles próprios.)



Mas vamos ao tributo a Caçulinha. Produção e direção artística de Thiago Marques Luiz (sempre presente com sua competência), que reuniu admiradores de longa data de Rubens Antonio Silva, o inesquecível Caçulinha: Mônica Salmaso, Ayrton Montarroyos, Daniel, Sérgio Reis, Wanderléa, Agnaldo Rayol, Claudette Soares, Simoninha, Zé Luiz Mazziotti, Wanda Cavalheiro, Tobias da Vai Vai e Edmilson Capelupi.

Com o piano e o acordeom, Caçulinha contou ainda com Renato Loyola (baixo), Jorginho Saavedra (batera) e Caixote (teclado). (Uma sugestão: quem sabe gravar um novo CD de Caçulinha, desta vez apenas instrumental?)

A dádiva de poder contar com as vozes de colegas que Caçulinha acompanhou em shows e nas TVs torna ainda mais bela a voz emocionada de mulheres que brilharam e ainda poderiam brilhar muito, não fosse o descaso da mídia para com elas. Pois fizeram e ainda fazem o público delirar com suas interpretações divinais: Claudette Soares, Mônica Salmaso, Wanderléa e Wanda Cavalheiro.

Outra beleza insofismável, presente na festa de Caçulinha, é podermos ouvir alguns cantores que, infelizmente, assim como algumas cantoras, não têm espaço nem no rádio nem na TV, com raras exceções de Daniel, Simoninha e Mônica Salmaso: esses felizmente, mantém seus espaços nas mídias.

Lindo também é ouvir os vozeirões de Zé Luiz Mazziotti, Daniel, Agnaldo Rayol, Sérgio Reis, Simoninha e Tobias da Vai Vai. Que vozes, meu Deus!

Todo o elenco, independentemente de quantos anos de carreira tenha, luta com todas as forças para não sucumbir diante de um mercado que mede talento em cifrões. Isso não impediu que almas musicais e generosas proporcionassem a Caçulinha momentos de pura reverência.