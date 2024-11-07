Para onde vai o Brasil diante das incertezas até as eleições de 2026?

O tempo político acelerou. Nem bem terminaram as eleições de 2024 e o país já mira as eleições de 2026. Não era para menos. O recado das urnas foi claro e contundente.

Um ponto de inflexão. Os resultados político-eleitorais indicaram a confirmação da opção da sociedade pelo “caminho do meio” , o centro do espectro político. Com menos ideologia e polarização e mais entregas de serviços públicos, bem-estar e prosperidade.

Só que para dar conta do recado é preciso cuidar de um pressuposto: ancorar as expectativas econômicas, políticas, institucionais e sociais. Desafio intrincado. Para o governo, o Congresso e o establishment.

É disso que estão cuidando as elites políticas neste momento. Com duas iniciativas simultâneas. Um pacote de corte e reestruturação de gastos públicos . E a costura de convergência para a sucessão na Câmara Federal e no Senado da República. São pressupostos para a ancoragem das expectativas.

Depois tem mais. No caminho para 2026, intuo que a porta da saída para a necessária estabilidade política e para a formação de maiorias de governo é a construção de uma “geringonça à brasileira”.

Ou seja, a formação explícita de um governo de coabitação, já a partir de fevereiro de 2025. Vamos ser claros e realistas: o presidente da Câmara dos Deputados é hoje, na prática, o primeiro-ministro. O nosso semipresidencialismo branco é a nossa geringonça. É um fato. Nosso sistema político vai encarar?

E assim vamos a 2026. O Brasil optou pelo Centro. Mas o Centro ainda não conseguiu criar amálgama capaz para impulsionar uma liderança nacional. Esse amálgama terá que vir de alianças no espaço gravitacional entre a centro-direita e a centro-esquerda, que hoje parecem ser as posições majoritárias – para além dos extremos. O “caminho do meio”. Com a direita em processo de divisão.

O Brasil tem, hoje, apenas dois líderes de amplitude nacional. Lula e Bolsonaro. Não existem (ainda) líderes nacionais com capacidade de liderança (nacional) e a capacidade de se comunicar com o povo brasileiro e costurar uma agenda de futuro com políticas púbicas e entregas. Sim: entregas. A sociedade foi clara. Menos retórica e mais entregas.

Vem daí a centralidade de nova agenda de futuro e de políticas públicas. Quem vai liderar a agenda? As eleições presidenciais brasileiras, já dizia FHC, são fulanizadas. Não se coloca de pé uma agenda sem um líder nacional.

Pode construir nova liderança até lá? Pode. Mas a preços de hoje os líderes nacionais são Lula e Bolsonaro. Lula já articula para agregar ao centro político, na costura das sucessões no Congresso e na eventual reforma ministerial.

Bolsonaro e Lula em debate de 2022 Crédito: Stephanie Rodrigues/g1

Com a chamada direita dividida, Bolsonaro terá mais dificuldade em liderar o processo para 2026, se permanecer inelegível até lá. Mas agora deverá se beneficiar dos efeitos do “fator Trump” na política brasileira. A conferir.

Tem mais um “porém” para 2026. Além da costura da geringonça e da reconfirmação da liderança nacional, uma agenda de futuro precisa incorporar a emergência de uma cosmovisão liberal no país.

Não para fazer debate doutrinário. Mas para escolher prioridades de políticas públicas que contenham os traços essenciais do liberalismo social. Já é chover no molhado, mas não custa repisar o mantra: o mundo mudou, o Brasil mudou.

Mudou também na configuração das novas clivagens sociais, com repercussão no espectro político. Por isso, pensar e entender as opções da sociedade apenas com as grandes categorias “direita”, “centro” e “esquerda” já não dá mais conta de compreender o processo político.

O espectro político é um continuum com vários matizes e com movimentações pendulares, espelhando a movimentação das clivagens e demandas sociais. Tanto o corte da “luta de classes” quanto o corte das clivagens regionais já não conseguem mais dar conta da miríade de clivagens na sociedade do conhecimento e das redes sociais.

Sociedade da modernidade líquida de Zygmunt Bauman? Pode ser, sim. Com a formação de consensos em permanente mutação; e com ciclos políticos menos duradouros.

Para concluir, registro duas indagações finais. Dúvidas socráticas.

A primeira: quem sabe o Brasil poderá ter não uma, mas duas, Frentes Amplas para 2026, em eleições, mais uma vez, de segundo turno? (Pode ser que as eleições de 2026 venham a ter, como as de 1989, várias candidaturas no primeiro turno).