A sucessão capixaba de 2026 começa neste domingo à noite

O mesmo barômetro político vai balizar as disputas para as duas cadeiras de Senador da República, para as dez cadeiras de deputado federal e para as trinta cadeiras de deputado estadual.

Neste momento, não temos ainda o resultado da Serra. Trata-se da disputa entre o PDT do candidato Weverson e o Republicanos do candidato Muribeca. Mas já é possível afirmar que o prefeito Sergio Vidigal (PDT) ganhou musculatura e impulso para entrar na corrida da sucessão estadual para a governadoria. Ainda mais se Weverson se eleger.

Assim como o desempenho de Pablo Muribeca, ultrapassando o cacique Audifax Barcelos (PP), o qualifica para ascender como nova liderança na Serra. E impulsionando a ascensão política do Republicanos no tabuleiro político capixaba. Ainda mais se Muribeca se eleger.

Nestes tempos de emendas parlamentares, de fundo partidário e de fundo eleitoral, todos turbinados para atingir R$ 56,2 bilhões no Brasil de 2024, vivemos uma era de partidocracia. A força das oligarquias partidárias e dos partidos políticos na nova indústria das eleições no Brasil.

É essa partidocracia, conjugada com lideranças políticas já consolidadas e com novas lideranças emergentes, que vai ditar os rumos para 2026.

Já sabemos que o pêndulo político capixaba deslocou-se para uma mediana de centro no espectro político . Com viés de centro-direita. O “caminho do meio” e o cansaço com a polarização política.

No tabuleiro da partidocracia, o Podemos, o Republicanos, o PP e o MDB ascenderam. Tanto do ponto de vista de votos válidos, quanto do ponto de vista de vereadores eleitos.

Também pelo centro, o PSD cresceu com a conquista de Colatina e com 57 vereadores. O PSDB conquistou apenas quatro prefeituras e 56 vereadores. O União Brasil perdeu protagonismo e elegeu 38 vereadores.

Do centro/centro esquerda, o PSB foi o 5º em votos válidos , mas o primeiro em número de prefeitos, com 22, e também o primeiro em vereadores, com 128. Pesou bastante a boa avaliação do governador Renato Casagrande. A infantaria política do PSB criou mais lastro para impulsionar a eventual candidatura de Casagrande ao Senado Federal.

Renato Casagrande, governador do Estado do Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

Com o declínio da importância da polarização, o PL não obteve a relevância esperada , com 57 vereadores. O PT e o Psol não elegeram prefeito. O PT elegeu apenas 13 vereadores. O PDT foi o 10º em numero de vereadores, com 31, mas pode pular para melhor posição pelo critério de votos válidos, se o seu candidato Weverson for eleito domingo.

O alvo principal da partidocracia, além da governadoria, é a Câmara Federal. O fundo partidário e o fundo eleitoral são calculados tendo como base as bancadas federais dos partidos. Portanto, será renhida a disputa pelas dez cadeiras que o ES tem na Câmara. O barômetro aponta para o centro político.

Na segunda-feira (28), começa o processo de acumulação de forças e alianças para a sucessão do governador Casagrande.

A próxima etapa relevante na agenda política é a eleição da nova mesa da Assembléia Legislativa do ES para o biênio 2025/2026.