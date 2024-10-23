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Rádio CBN Vitória entrevista candidatos à Prefeitura da Serra; acompanhe

No segundo turno no maior colégio eleitoral do Estado, Weverson Meireles (PDT) e Pablo Muribeca (Republicanos) são entrevistados na manhã desta quarta-feira (23)
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

23 out 2024 às 10:07

Publicado em 23 de Outubro de 2024 às 10:07

Candidatos à Prefeitura da Serra, Weverson Meireles (PDT) e Pablo Muribeca (Republicanos) são entrevistados na manhã desta quarta-feira (23) pela Rádio CBN Vitória. A jornalista Fernanda Queiroz comanda a roda de conversa com os candidatos que vão disputar o segundo turno das Eleições 2024.
  • A entrevista pode ser ouvida através da frequência 92,5 FM no rádio, no site da Rádio CBN e também no portal de A Gazeta.
No Espírito Santo, a Serra, maior colégio eleitoral do Estado, é a única cidade a contar com segundo turno no pleito municipal.
No primeiro turno, realizado no início de outubro, nenhum dos candidatos do municipio serrano conquistou a maioria absoluta (votos válidos) do eleitorado e, agora, se preparam para a nova votação que será realizada em 27 de outubro.
No município, Weverson Meireles recebeu o apoio de 96.995 eleitores, sendo preferência de 39,66% nas urnas. Ao mesmo tempo, Pablo Muribeca foi o escolhido por 61.649 moradores, acumulando 25,21% dos votos.

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