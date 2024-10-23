Rádio CBN Vitória entrevista candidatos à Prefeitura da Serra; acompanhe

Candidatos à Prefeitura da Serra, Weverson Meireles (PDT) e Pablo Muribeca (Republicanos) são entrevistados na manhã desta quarta-feira (23) pela Rádio CBN Vitória. A jornalista Fernanda Queiroz comanda a roda de conversa com os candidatos que vão disputar o segundo turno das Eleições 2024.
No Espírito Santo, a Serra, maior colégio eleitoral do Estado, é a única cidade a contar com segundo turno no pleito municipal.
No primeiro turno, realizado no início de outubro, nenhum dos candidatos do municipio serrano conquistou a maioria absoluta (votos válidos) do eleitorado e, agora, se preparam para a nova votação que será realizada em 27 de outubro.
No município, Weverson Meireles recebeu o apoio de 96.995 eleitores, sendo preferência de 39,66% nas urnas. Ao mesmo tempo, Pablo Muribeca foi o escolhido por 61.649 moradores, acumulando 25,21% dos votos.