Estão abertas as bolsas de apostas para as eleições capixabas de 2022

Às vésperas das convenções partidárias e dos registros das candidaturas no TRE, estão abertas as bolsas de apostas. Alianças ainda estão sendo costuradas na undécima hora. Quem vai com quem? Quem vai ficar? Quem vai mudar de direção? Começam as apostas.

O que se pode afirmar, a preços de hoje, é que o traço central da disputa para a governadoria deverá ser a disputa de todos contra um. Isto é, todos contra Renato Casagrande. Para levar as eleições para o segundo turno. O governador deve apanhar muito. Aliás, já está apanhando. Começando pelo mantra do “é comunista”. Embora “démodé” dê Ibope nas redes sociais e sustenta cacofonias. É campanha na rua.

No caso da governadoria, há o favoritismo do governador Casagrande , mas não há jogo jogado. A experiência tem mostrado que eleições não se ganham de véspera. Por isso, a bolsa de apostas vai até o fim. Vai ganhar no primeiro turno? Vai ter segundo turno? Quem vai para o segundo turno?

Para a Câmara Federal , as apostas do mercado vão, neste momento, na direção do favoritismo das candidaturas do PP e do Republicanos. Seguidos pelas candidaturas do PSB. Estes três partidos teriam as melhores chapas. Depois, o PT. O fim das coligações proporcionais e as novas regras de distribuição das sobras, na contagem dos votos das legendas, mudaram a configuração da disputa para a Câmara Federal. O mesmo raciocínio dos efeitos das mudanças das regras vale para a disputa pelas cadeiras na Assembleia Legislativa: os candidatos vão ter que ralar mais para conseguir viabilidade eleitoral.

Para além das bolsas de apostas em torno das candidaturas e dos respectivos partidos, o mercado político observa com preocupação a questão da violência política e da intolerância. Teremos, aqui no Espírito Santo, o mesmo clima de intolerância e de violência que já se observa e assiste em nível nacional? Um clima de intolerância e violência vai fomentar mais ainda a alienação eleitoral (brancos, nulos, abstenções). Seria um efeito bumerangue nas candidaturas.