Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Convenções partidárias

Estão abertas as bolsas de apostas para as eleições capixabas de 2022

O que se pode afirmar, a preços de hoje, é que o traço central da disputa para a governadoria deverá ser a disputa de todos contra um

Públicado em 

16 jul 2022 às 02:00
Antônio Carlos Medeiros

Colunista

Antônio Carlos Medeiros

Às vésperas das convenções partidárias e dos registros das candidaturas no TRE, estão abertas as bolsas de apostas. Alianças ainda estão sendo costuradas na undécima hora. Quem vai com quem? Quem vai ficar? Quem vai mudar de direção? Começam as apostas.
Por enquanto, o que se sabe é que, no caso da governadoria, o senador Contarato  (PT) retirou a candidatura em prol de uma aliança do PT com o PSB de Renato Casagrande. Durante a semana, o mercado político especulou muito sobre eventuais mudanças de rumo de Felipe Rigoni e de Erick Musso. Não há confirmação. Mas todos correm contra o relógio. É sempre assim. Saberemos logo, no início de agosto.
O que se pode afirmar, a preços de hoje, é que o traço central da disputa para a governadoria deverá ser a disputa de todos contra um. Isto é, todos contra Renato Casagrande. Para levar as eleições para o segundo turno. O governador deve apanhar muito. Aliás, já está apanhando. Começando pelo mantra do “é comunista”. Embora “démodé” dê Ibope nas redes sociais e sustenta cacofonias. É campanha na rua.

Veja Também

"PT estará com Casagrande", diz partido ao retirar Contarato de disputa

Como saber se vou ser mesário nas eleições? Posso recusar? Tire suas dúvidas

No caso da governadoria, há o favoritismo do governador Casagrande, mas não há jogo jogado. A experiência tem mostrado que eleições não se ganham de véspera. Por isso, a bolsa de apostas vai até o fim. Vai ganhar no primeiro turno? Vai ter segundo turno? Quem vai para o segundo turno?
Para o Senado, o jogo parece competitivo e embolado. Rose de Freitas (MDB), Magno Malta (PL) e Sergio Meneguelli (Republicanos) são os favoritos. Da Vitoria (PP) e Coronel Ramalho (Podemos) ainda não decidiram. Disputa parelha e prato feito para a bolsa de apostas. Todos são candidatos experientes.
Para a Câmara Federal, as apostas do mercado vão, neste momento, na direção do favoritismo das candidaturas do PP e do Republicanos. Seguidos pelas candidaturas do PSB. Estes três partidos teriam as melhores chapas. Depois, o PT. O fim das coligações proporcionais e as novas regras de distribuição das sobras, na contagem dos votos das legendas, mudaram a configuração da disputa para a Câmara Federal. O mesmo raciocínio dos efeitos das mudanças das regras vale para a disputa pelas cadeiras na Assembleia Legislativa: os candidatos vão ter que ralar mais para conseguir viabilidade eleitoral.

Veja Também

Pros desmente Audifax e diz apoiar Casagrande no ES

Rose de Freitas se consolida a cada dia como a favorita de Casagrande

Fora da disputa pelo governo do ES, para onde vai Contarato?

Para além das bolsas de apostas em torno das candidaturas e dos respectivos partidos, o mercado político observa com preocupação a questão da violência política e da intolerância. Teremos, aqui no Espírito Santo, o mesmo clima de intolerância e de violência que já se observa e assiste em nível nacional? Um clima de intolerância e violência vai fomentar mais ainda a alienação eleitoral (brancos, nulos, abstenções). Seria um efeito bumerangue nas candidaturas.
De minha parte, quanto aos rumos mais gerais da movimentação do pêndulo da política capixaba, mantenho a intuição de que o pêndulo está indo na direção de uma coalização politicamente dominante de centro-esquerda na liderança da política do Espírito Santo. A conferir.

Antônio Carlos Medeiros

É pós-doutor em Ciência Política pela The London School of Economics and Political Science. Neste espaço, aos sábados, traz reflexões sobre a política e a economia e aponta os possíveis caminhos para avanços possíveis nessas áreas

Tópicos Relacionados

Câmara dos Deputados espírito santo Senado Federal Governo do ES Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Oportunidades imobiliárias em meio à 'tempestade global'
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026
Editais e Avisos - 13/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados