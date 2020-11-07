Conjecturas para 2022 segundo o tabuleiro político de 2020

Em Vitória, João Coser (PT) é outra novidade. A demanda do eleitor por experiência o colocou no páreo. Se for para o segundo turno, tira o PT da UTI na capital. Se ganhar as eleições, constrói uma cidadela para recolocar o PT no jogo de poder estadual.

Neste tabuleiro, o governador Renato Casagrande sai na frente para uma reeleição. Mas está diante de um cenário de disputa que pode forçar um segundo turno em 2022. Em ambiente estadual de transição de poder ele se movimenta com a taça e a caneta da conquista da governadoria nas mãos — mas não com a conquista do poder. Poder. Este é o nome do jogo neste xadrez em formação antecipada. São as nuvens políticas de hoje.