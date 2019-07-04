Sem o Plano Real, o Brasil estaria numa situação ainda pior

Apesar de tudo, é indiscutível que sem a estabilização da moeda, o Brasil hoje estaria muito pior. A concentração da renda seria muito mais grave. A miséria, mais contundente. O Plano Real evitou um cenário econômico dantesco - obviamente não tanto quanto o da Venezuela, com inflação oficial de 130.060% em 2018 (sim, 130 mil por cento, segundo o Banco Central venezuelano) e recuo de 48% no PIB. Aqui, a criação do genial instrumento de política monetária, a Unidade Real de Valor (URV), permitiu à moeda transitar, sem traumas (sem provocar onda de quebradeira), da hiperinflação para a estabilidade de valor.