Brasil precisa atuar mais energicamente no combate ao coronavírus

Pandemia de coronavírus traz ainda mais incertezas para a economia Crédito: vlad - stock.adobe.com

Está em debate a decisão sobre uma eventual quarentena nacional. O tema ganhou força depois que Rio de Janeiro e São Paulo decretaram calamidade pública e fechamento estabelecimentos que prestam serviços não essenciais. Isso já é uma quarentena pontual, em determinadas atividades.

Especialistas avaliam que os cerceamentos impostos por esses Estados são semelhantes à definição técnica de quarentena da Lei 13.979, sancionada em fevereiro deste ano por Bolsonaro . Advogados afirmam ser constitucional que Estados e municípios decretem quarentena, mesmo que não tenha sido decretada em nível federal. Nesse contexto, vale lembrar que a Sociedade Brasileira de Infectologia defende o isolamento de quase todos, não exclusivamente de idosos.

A quarentena horizontal, impondo restrições à sociedade de forma indiscriminada, lacrando o comércio e prestação de serviços etc, independentemente de faixa etária e de nível de risco, teria o respaldo do ministro Mandetta. Então, as perguntas são: chegaremos a tanto? Quando? O general Mourão, vice-presidente, diz que posição do governo é pelo “isolamento e distanciamento entre pessoas”, mas essa declaração é muito imprecisa.

No mundo inteiro, o confinamento das pessoas em casa já é adotado em 70 países. Obrigatoriamente, em mais de 40 países. Mais de 3 bilhões de habitantes deste planeta estão confinadas, visando a evitar a expansão do contágio vírus letal.

O mundo mergulhou em grande onda de solidariedade e união de forças para derrotar o coronavírus e reduzir os efeitos econômicos mortais sobre a economia, espalhando quebradeira de empresas, perda de renda, miséria e desalento social. No Brasil, a perspectiva de quarentena exige, neste momento, que sejam redobrados esforços de cooperação e solidariedade.

Manter o isolamento de pessoas (e a consequente paralisação de atividades) exige recursos para evitar o flagelo econômico e da coletividade. É absolutamente necessário o pacote que o governo está estudando para manter empregos de baixa remuneração, que custaria R$ 36 bilhões ao longo de três meses. Se as medidas não forem perfeitas, que sejam aperfeiçoadas.

Neste momento, o que mais importa é que não demorem mais. Já passou da hora. Que o Brasil use suas reservas, ou o que for, mas atue decisivamente. O que todos querem é evitar mortes - tanto pelo novo coronavírus (e outras enfermidades), quanto pela disseminação da fome.