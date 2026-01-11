Pequeno dicionário para o ano que começou, edição 2026

A



Andar com fé, que a fé você sabe



Aprender a ser simples, todos os dias



Às vezes o melhor mesmo é deixar pra lá



B



Bordar a vida e quem sabe uns papéis



Baixar a guarda



Balanço, movimento, pausa



C



Cuidar dos afetos, das finanças e do fígado



Cuidar de si, sem desculpa



Contar até três

D

Dispensar excessos, discursos autocentrados, invenções de utilidade duvidosa e o trio coentro-salsinha-cebolinha

Das coisas desimportantes

Diálogo, destralhe e dormir bem não saem de moda

E

Entra ano sai ano, manter a tradição

Egocentrismo cansa

Editar de vez em quando, porque sim

F

Firme para que não escape, delicado para que não sufoque, uma vez mais

Formas de voltar para casa: a poesia, o descanso, certas presenças, seguir o sol

Frases, parágrafos, páginas

G

Gateira futebol clube

Gelo, gengibre e grafite 1.9 outra vez

Grandes histórias podem começar pequeno

H

Habitar a calma

Haja tempo

Honrar a nós mesmas, amar nossos corpos, como defendia bell hooks - assim mesmo, em minúscula, como ela preferia, para priorizar a atenção nas ideias e não na figura individual, para subverter a hierarquia acadêmica, para homenagear a bisavó

I

Ilha, vento, sol

Inspiração como construção diária

Inflamação exige cuidado constante

J

Juizado das minúsculas causas

Jamais se medir pela régua alheia jamais se diminuir para caber no pote dos outros

Jazz, samba, bossa nova

K

Kit Kat para adoçar a vida

Kind of Blue para as madrugadas, como sempre

Kant tinha razão quando dizia que podemos julgar o coração de um homem pela forma como ele trata os animais.

L

Lembrar para não esquecer: às vezes você não está conseguindo resolver um problema porque não é problema seu.

Li e concordo plenamente que dentro de nós estão nosso fôlego, nossas verdades e nossos anseios — eles são a canção que devemos cantar

Lô Borges se foi, mas deixou a rota: há Sol e chuva na sua estrada, mas não importa, não faz mal, você ainda pensa, e é melhor do que nada

[Tudo que você podia ser]

M

Melodia ano 9 e Miles ano 3

Manter a tecnologia como amiga, mas não ser refém do algoritmo

Mágoa antiga não leva a nada

N

Nunca é demais lembrar que nem tudo é sobre a gente

Não há boa intenção em defender apenas o que convém ao próprio ego

Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, como Angela Davis falou

O

O calendário e a canção sabem das coisas. Nada como um tempo após um contratempo, nada como um dia após o outro dia

O rio abaixo do rio

Ocupar o próprio corpo, sejam quais forem os dons e as limitações

P

Perder a conta dos anos faz bem, perder o rumo nem tanto

Parar para ver o céu faz bem, parar no tempo nem tanto

Preparar o futuro faz bem, viver o presente faz bem igual

Q

Quanto tempo cada coisa leva?

Que limites você não negocia?

Qual a hora certa de botar fim numa dança?

R

Renovar o pacto com a vida, apesar dos que perdemos ao longo do caminho

Repetir sempre que preciso, porque sim: potência nos começos, atenção na execução, cuidado no arremate, capricho no avesso

Rivalidade entre mulheres não vira

[Perdemos todas, mesmo quando parece que algumas venceram]

S

Sem perder a ternura

Sem perder a linha, dentro do possível

Sem perder a esperança - é o que nos resta nos dias difíceis

T

Tem sempre alguma coisa que salva os dias difíceis, nem que seja a obrigação de trocar a ração do gato

Trabalhar pra gostar do que vê

Todo ano, o ano todo: tolerância, menos com os intolerantes

U

Um preconceito que se foi: calça jeans

Um modo de ir: com calma

Um jeito de estar no mundo: escrevendo

V

Von Hunty, Rita: A gente só é capaz de fazer aquilo que a gente é capaz de imaginar

Valorizar os bons encontros e a vitamina D

Voltar para nós mesmos também

W

Wi-fi facilita

Wafle e outras delícias de café da manhã

Woolf, Virginia: Não se acha a paz evitando a vida

X

Xícaras antigas ainda amo

Xeque-mate, gim tônica, Lady Laura

Xodó, cafuné, dengo: palavras que eu ainda gosto de graça

Y

Y nunca facilita a vida de um dicionário

Z

Zona de conforto, como em 2022

Zelo com a gente mesmo a gente repete, porque sim

Zarpar de onde não te cabe é o que há

A Gazeta integra o Saiba mais