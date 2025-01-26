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Crônica

Pequeno dicionário para o ano que começou, edição 2025

Conceição Evaristo também tem toda razão: “Comecei a escrever aos 40. Comecei a me sentir viva aos 70. Não somos novas demais ou velhas demais para nada”

Públicado em 

25 jan 2025 às 23:00
Ana Laura Nahas

Colunista

Ana Laura Nahas

Literatura
Conceição Evaristo Crédito: Divulgação/Conceição Evaristo
A
  • Antes tarde do que não
  • Afetos no lugar
  • Adília Lopes se foi, mas deixou a rota: ler, escrever, ouvir música, andar a pé, brincar
B
  • Bem-aventurado o coração que é leve
  • Brechas deixam a luz entrar
  • Balanço eu gosto, gangorra não [Esta não é uma frase sobre parques]
C
  • Coragem, substantivo feminino
  • Como diziam os samurais, enquanto se possa mexer, treine o corpo; enquanto não se possa mexer, treine a mente
  • Conceição Evaristo também tem toda razão: “Comecei a escrever aos 40. Comecei a me sentir viva aos 70. Não somos novas demais ou velhas demais para nada”
D
  • Destralhar, desapegar e dormir bem
  • Dialogar também é sobre saber calar
  • Duras, Marguerite: “Não podemos escrever sem a força de um corpo”

E

  • É na escrita que a gente se entende
  • É na escrita que a gente se encontra
  • Esforços sinceros ainda me comovem
F
  • Firme para que não escape, delicado para que não sufoque
  • Filtro em bastão: descobri que gosto
  • Fernanda Torres é o cara [A vida presta]

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Sobre o privilégio que é ver a história ser feita diante de nós

G

  • Grafite 1.9 na mesma velha lapiseira amarela
  • Gelo na nuca faz bem
  • Gengibre contra as inflamações
H
  • Habitar abraços
  • Hilst, Hilda: Fico Besta Quando me Entendem
  • Hoje continua sendo um bom dia para começar
I
  • Invencionices, inspirações
  • Importante é o que faz bem
  • Ingratidão dói
J
  • July, Miranda, no livro destes dias: “Mas é claro que uma mulher tem mais complexidades do que um boneco e que ela vai se tornando ela mesma não de uma vez por todas, mas ciclicamente, crescendo, minguando, às vezes desaparecendo”.
K
  • Kind of Blue segue sendo uma trilha sonora e tanto.
L
  • Livrar-se, em todos os sentidos
  • Lembrar pra não esquecer: toda casa que habita vida tem bagunça
  • Li e concordo plenamente: não acredite em tudo o que você pensa quando está cansado
M
  • Melodia e Miles, meus parças
  • Mikhalkova, Elena: “Em tempos difíceis, você avança em pequenos passos, um depois do outro. Faça o que você tem que fazer, mas passo a passo. Não pense no futuro, nem no que pode acontecer amanhã. Lave os pratos. Retire o pó. Escreva uma carta. Faça uma sopa. Você está avançando passo a passo".
  • Movimento, um santo remédio
N
  • Narcisismo cansa
  • Nunca é demais lembrar que o que vai acontecer já está acontecendo
  • Não há boa intenção em defender uma internet sem leis
O
  • O que disse o compositor: as coisas passando eu quero é passar com elas eu quero
  • O fundo do poço não é um lar
  • O preço do controle é a eterna vigilância
P
  • Parágrafos, textos, livros
  • Perguntas, mais que respostas
  • Propósito, porquês
Q
R
  • Reforma às vezes, às vezes revolução
  • Rituais, especialmente os pequenos
  • Repetir, porque sim: potência nos começos, atenção na execução, capricho no arremate, inclusive no avesso
S
  • Subversões, desde as menores
  • Simas, L.A.: “Divertido, diverso, diversão, diversidade. Mesma raiz, a alegria de enxergar as coisas de outras formas e outros jeitos, como cambalhotas de meninos arteiros”.
  • Sol, sempre que possível

T

  • Ter raízes no lugar de âncoras
  • Trívia, deusa das encruzilhadas
  • Todo ano, o ano todo: tolerância, menos com os intolerantes
U
  • Um amor: cobogó
  • Um modo de ir: um degrau de cada vez
  • Um jeito de ser: fazer do estar-no-mundo um estar-em-casa
V
  • Vitamina D
  • Vinagrete de banana da terra: das receitas que pretendo experimentar
  • Você ouve mesmo ou apenas espera sua vez de falar?
W
  • Wi-fi facilita
  • Woolf, Virginia: “Aqui estão minhas resoluções para os próximos três meses. Não ter nenhuma. Para não ser amarrada por elas. Ser livre e gentil comigo mesma. Parar de me irritar pela garantia de que nada vale a irritação. Às vezes ler, às vezes não ler. Sair, sim — mas ficar em casa apesar de ser convidada. Quanto a roupas, comprar boas”.
  • Wabi Sabi, mais uma vez, o conceito japonês que nos libera às imperfeições
X
  • Xadrez, poás, estampas variadas
  • Xampu não testado em animais e creme para cachos
  • Xodó, cafuné, dengo: das palavras que eu gosto de graça
Y
  • Y nunca facilita a vida de um dicionário
Z
  • Zelo com a gente mesmo
  • Zimbro, zaatar, curcuma, canela, cardamomo - coentro não
  • Zarpar quando for preciso, e não esquecer o motivo de nenhuma das partidas

Ana Laura Nahas

É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura

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